Всё-таки американцы — лучшие торговцы в мире. Нет других таких специалистов по втюхиванию своих, совершенно ненужных покупателю товаров, которые тот, в случае необходимости, не сможет применить, причём за бешеные деньги. Схема эта работает в любой сфере, особенно в оборонной промышленности. К примеру, появился план «нейтрализации Калининграда», точнее расположенной там российской военной группировки, которую, для сведения, называют «кошмаром НАТО» (и она, с учётом стоящей на её вооружении военной техники, им в самом деле является). Оказывается, для этого надо Польше и Литве поставтиь самолёты Ф-35, ЗРК «Патриот» и танки «Абрамс». И НАТО окажется в полной безопасности, а войска России (включая флот) заперты в пределах Калининграда…

Красивая схема. Правда, никто не удосужился рассказать, как именно может быть использована против России помянутая техника, тем более, что «Патриоты» пропускают всё, что только можно пропустить, что не раз было доказано на том же Ближнем Востоке, так что из Саудовской Аравии их просто убрали от греха подальше (50% прохождения зоны защиты, причём не современными российскими ракетами, а устаревшей «Точкой-У» ещё СОВЕТСКОГО производства). Что до сверхтяжёлых американских танков — это вообще техника, совершенно не подходящая для использования на восточноевропейском театре военных действий. Ползучие мишени, которые ни один мост не выдержит — 62 тонны отличного металлолома.

Ну и, вишенка на торте, Ф-35… Сверхдорогие капризные боевые платформы, применение которых оправдано исключительно для специфических операций, которые в потенциальной войне с Россией никак не просматриваются, тем более для Польши и Литвы. Израильтяне, к примеру, собираются их применять против ядерных объектов Ирана, с учётом малой заметности, когда и если им придётся с Тегераном столкнуться лоб в лоб. Но и это решение подвергается серьёзнейшей критике со стороны израильских военных профессионалов, не имеющих отношения к американскому лобби. Что до обычных воздушных боёв, тем более на чрезвычайно узком театре военных действий, для этого куда лучше подходят другие самолёты, испытанные на практике и куда более дешёвые…

Впрочем, почему бы американскому ВПК не осчастливить Польшу и Литву перечисленными типами военной техники. Пригодится она им зачем-нибудь или будет нужна, как рыбке зонтик и ни на гран не повысит обороноспособность этих стран, разорив их вконец, неважно. Для того Североатлантический альянс и расширяли сверх всякой меры, чтобы рынок для американской военной техники возник. Причём тут безопасность стран, которые в него входят? Правда, если у Польши какие-никакие деньги есть, то с Литвой всё много хуже. Бедная это страна и богаче уже не будет. Депопуляция, развал энергетики и промышленности, отказ от российского, китайского и белорусского железнодорожного транзита… Самое время делать никому не нужные закупки военной техники.

С другой стороны, почему бы и нет? Местные политики получат свои откаты и будут более чем довольны, как это уже было в истории с тайными тюрьмами ЦРУ, вокруг которых до сих пор и в Польше, и в Литве скандал за скандалом. Американские производители своё в любом случае заработают — на худой конец, затраты будут им компенсироваться из бюджета США, за счёт статей о военной помощи «прифронтовым» странам НАТО. Посредники и консультанты тоже не будут обижены. Что до стран, о которых идёт речь… А кого они в Соединённых Штатах, собственно, интересуют? Ну, для Евросоюза это хотя бы источник рабочей силы не из Третьего мира и потенциальный запасной отстойник для мигрантов (пока не берут, кочевряжатся, но лиха беда начало). А для Штатов — так, полигон и скромный рынок для СПГ и военных железок…