Резолюция по событиям в Казахстане

Европарламент принял подавляющим большинством голосов резолюцию по событиям в Казахстане. К санкциям против страны и её руководства пока не призывал, но это пока. Фантасмагорический текст, принятый в результате такого же обсуждения благодаря людям, в головах которых невероятная спесь и чувство превосходства над всем остальным миром уживается со столь же невероятной глупостью, подлостью и ханжеством. После всего того, что было на улицах городов Казахстана, причём передавалось в прямом эфире по всему миру в режиме реального времени, осуждать президента Токаева за приказ стрелять по бандитам и погромщикам на поражение и то, что он призвал на помощь своей стране других членов ОДКБ?! Осуждать его за характеристику боевиков, громящих страну, грабящих и убивающих направо и налево, как террористов?! Чудо, как европейцы о них заботятся!

Впрочем, да — это же для них никакие не террористы. Это, с точки зрения депутатов Европарламента, всего лишь «мирные протестующие», жертвы «авторитарных клептократов», которые цены на газ невовремя подняли. Так что, во всём виноват нынешний президент Казахстана и руководство страны, по действиям которых европейцам ещё надлежит провести расследование. И если у них есть хоть какой-то шанс увернуться от ответственности, так только потому, что Европе необходимы пока казахские энергоносители, чтобы не полностью зависеть от России. Что совершенно верно, хотя до какой степени нужно презирать казахов и казахское руководство, чтобы им это напрямую заявлять, уму непостижимо. Но это же европейцы, соль земли, элита элит, представители высшей цивилизации. Им можно. Обижаться на них недопустимо, да и не за что. Тем более, представителям таких авторитарных режимов, как Казахстан…

Хорошо ещё, что казахам насчёт их принадлежности к «низшим расам» ничего в Европарламенте не сказали. Но это, судя по всему, еще впереди. Европа стремительно дрейфует в, казалось бы, давно забытое прошлое. То самое, результатом которого были две Мировые войны, десятки миллионов жертв, геноцид и полнейшее озверение и одичание стран, полагавших себя вершиной человеческой цивилизации. Они, эти страны, судя по всему, и сейчас себя ощущают «царями горы». Читают лекции и нотации, устраивают выволочки и пытаются угрожать расследованием того, правильно сделал президент Казахстана, что не дал уничтожить себя и свою страну, или его следует за это примерно наказать. Когда бандиты и террористы убивали женщин и детей, стреляли во врачей и журналистов, Европа и её парламент молчали. Зато теперь вся эта сволочь разговорилась на изумление. Кто бы сомневался…