С интересом и некоторой печалью прочитал автор очередной крик души пяти членов «Конгресса интеллигенции»: Гозмана, Борщёва, Пионтковского, Смирнова и Пономарёва, от 9 января сего года, опубликованный, как водится, на сайте «Эха Москвы». На сей раз собирать подписи у широких творческих масс, как в прошлый заход, когда надо было собрать массовку против ввода войск ОДКБ в Казахстан, могучая кучка не стала. Обошлись своими силами. Главный посыл: Россия — часть Запада, ей непременно надо стать союзником и членом НАТО, народ к сожалению и стыду пяти подписантов был за возвращение Крыма, но против войны на Украине и вторжения (?!) в Казахстан, а молодёжь, особенно в городах, за то, чтобы всё было именно так, как хочет пятёрка стариков-разбойников, так что в будущем так оно и будет. Аминь.

Россия, как союзник и часть НАТО… Нет, любые фантазии — суть производная от настроения, состояния центральной нервной и пищеварительной системы, а также общего уровня умственной деятельности и компетентности (или полнейшей некомпетентности) пишущего и его склонности к брехне умеренных или гомерических масштабов. И по части всех пяти подписантов у автора никаких вопросов не возникает. Преклонный возраст, нездоровье, естественная природная желчность от невостребованности и непробиваемая, первобытная, детская наивность, присущая людям этого типа, слишком искренне верящих в своих кумиров, чтобы понять и в полной мере осознать, кем и чем они на самом деле оказались… Когда теоретические построения сталкиваются с реальной жизнью, так всегда и происходит.

У евреев это состояние души называется, в зависимости от уровня агрессивности того или иного персонажа, то «алтер йолт», то «алтер какер», то вообще «ди ганце шмок» или просто «мишугене копф». На украинском: “старэ — шо малэ”. По-русски: “старость — не радость”. И тут неважно, кто именно начинает всем окружающим нести свет истины: Кикабидзе, Ахеджакова или очередной несостоявшийся политик, никому не нужный и не особо интересный политолог, публицист или правозащитник. Душа горит, слова рвутся на бумагу, а воздержаться от произнесения всей, сидящей у него в голове ахинеи, он не может просто потому, что не привык трезво оценивать ни себя, ни окружающих. Так что, сама по себе фраза: «Помолчи, за умного сойдёшь» ему чужда полностью, окончательно и бесповоротно. Нет в мире совершенства. Одно хорошо, времена нынче вегетарианские, демократические. Мало кому они будут интересны и не тронет их никто. Пускай пишут…