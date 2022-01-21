{ 21 января 2022 }

Госсекретарь товарищ Блинкен обратился к «россиянам»

Рубрики: [политика]  [Фейсбук]  

Поразительно, конечно.

Госсекретарь товарищ Блинкен обратился к «россиянам». 

Что он там говорит — предсказуемо и неинтересно. Ваня, дома тебя ждут жена и урожай, штык в землю, бросай воевать, эта листовка будет для тебя пропуском через линию фронта, мы дадим тебе шнапс и губную гармошку. 

Интересно другое.

Невозможно представить себе, чтобы Лавров обратился с речью к американцам. Опять-таки, неважно даже, насколько это было бы удачно, но главное то, что в сознании здешнего начальства никаких «американцев» не существует, только Белый дом, Госдеп, ЦРУ, что там еще. 

И не только американцев, но и в принципе для начальства не бывает ни европейцев — как отдельной от Меркель-Макрона сущности, ни уж тем более русских, вместо которых есть «население», и, разумеется, нет никаких белорусов без Лукашенко, и нет казахов и местных русских без Назарбаева и Токаева и тп.

Для нашего начальства нет вообще никого и ничего, кроме другого начальства — дружественного или враждебного, явного или тайного, но обязательно равного в статусе. 

Ну, как в четырнадцатом примерно веке. Есть король, есть барон, есть папа, есть император, а вы кто такие?

И этот печальный факт — одновременно и ответ на вечный вопрос: почему у нас все не слава Богу.

Когда у нас появится власть, которая хотя бы на уровне демагогии, на уровне тщательного фальшака — научится различать в мире что-нибудь еще, кроме феодальных иерархий и связанных с ними армий и огромных денег, — кое-что сдвинется. 

А пока ждем и терпим.

Дмитрий Ольшанский


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