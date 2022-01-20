Взорвалась тема уборки мусора и снега

Взорвалась неожиданно тема уборки мусора и снега в Питере. Даже Шнур на фоне заснеженной помойки, размером с небольшой холм, с двумя поющими девушками и трубой отметился, напрямую обратившись к городскому голове со свойственной ему простотой в общении и прямотой, по части терминов. Без экивоков, недомолвок и не особо себя цензурируя, как он всегда и делает. И тут поплыло г-но по Енисею. Кто заказал? Почему именно Шнуру? Сколько заплатили? Соответствует ли уровень произведения масштабам проблемы и является ли оно вершиной творчества Шнура? И вообще, доколе отдельно взятые несознательные личности из числа деятелей культуры и творческой интеллигенции будут раскачивать лодку, подгрызать вертикаль, порочить скрепы и клеветать на Северную Пальмиру, её непосредственное руководство и его ближний круг?

А может, имели и имеют они тайный умысел и на святое замахиваются, имея в виду особ не просто высоких или высших, но высочайших! Это ещё проверить надо и на то в стране и, тем более, в городе на Неве проверяльщики есть со времён Тайной канцелярии. Давно, давно ни голубые мундиры, ни чекисты с чистыми руками, горячими сердцами и холодными головами, в кожанках, ряды новой буржуазии и болтливых горожан не прореживали! Накопилась смута в сердцах, вирши принялись подмётные сочинять лицедеи, да рифмоплёты, и петь уже на публику их стали, да в интернет выкладывать. Совсем страх Б-жий потеряли, вольтерьянцы, да мизантропы гитарные. Покушаются на основы и этого даже не скрывают, склоняя массы народные к нечестивым разговорам и головы им туманя, да мороча.

Между тем, проблема куда как проста и решается тоже просто. Убрать или снег и мусор, или тех, кто не умеет городом руководить — да не простым, а Северной Столицей. И поставить на их место тех, кто без лишней болтовни, нарезания кругов вокруг городского бюджета и прочей хитровымудренной хрени это сделает. Причём не распихает по питерским окрестностям, загадив все овраги, поля и перелески, аж до самой Финляндии, и не будет искать, куда бы всё городское г-нище подальше вывезти и там свалить, как было со знаменитым полигоном в лесах и болотах северных, где местные жители и к ним примкнувшие добровольцы насмерть встали, чтобы в их края никакой дряни из мегаполисов никто не тащил, а организует разбор, переработку и утилизацию питерского мусора.

Что тут такого особого надо делать, кроме того, чтобы над этим и именно над этим работать (и про знаменитые «сосули» не забывать)? Светскую жизнь оставить без личного участия городских властей и членов их семей, в отпуска им не ездить и премий не получать, пока всё в городе и вокруг него не заблещет, как у кота яйца, что ли? И не привлекая к этой проблеме ни Шойгу, ни Кадырова, которые, понятно, её решат, только у них обоих своих дел по горло, и дела те поважнее будут, чем питерский горкоммунхоз. Тоже проблема! Все технологии есть, все затраты, которые для решения проблемы нужно сделать, ясны, понятны и давно все методы опробованы, а если дело в том, что нужно придумать, как бюджеты распилить, ничего не делая или делая самую малость, так к лету, конечно, снег и сосульки растают, а мусор сгниёт или его крысы подъедят, но тогда и на Шнура с горожанами обижаться не надо. Он им ещё и не то споёт!