Крещение. По идее — один из 12 главных церковных праздников, но в России с её традицией купания в проруби, несмотря на обычные для этого дня крещенские морозы, праздник больше массовый — народный, чем религиозный. Ну, так у нас вообще религия больше народная, настоянная на традициях, обычаях и суевериях, а не официозная. Та, конечно, тоже есть, да ещё какая, но больше для высокого и среднего начальства, самих иерархов и клира. И тут неважно, о православии речь, исламе, иудаизме или буддизме. Отчего особенно приверженцам традиционных культов хорошо. Какой у шаманов официоз? Что до Русской православной церкви, там вертикаль власти ого-го какая — покрепче, чем в государстве, но мудрее пастве не мешать сочетать привычные ей обычаи и церковные установления. Так что, прорубям быть!

Другое дело, что купание в проруби на Крещение — это чисто российская специфика, от которой иностранцы шалеют, не понимая, как наши это вообще выдерживают. Чистой воды моржевание, причуда климата и географии. То есть, в тех странах, которые ещё недавно были с нами частью единого СССР (а до того — Российской империи), находятся на одной широте и в них живёт достаточно большое православное население — понятно. Но южанам, хотя бы даже и православным, а также католикам и протестантам, предложить нырнуть в прорубь с троекратным в неё окунанием с головой — испытание слишком жестокое для организма. Мало кто из них его выдержит и ещё меньше тех, кто на это решится. Хотя им-то оно зачем? Те же паломники на Иордане ни в какие проруби не ныряют. Не замерзает эта река и никогда не замерзала.

Бывал на её берегах автор, в том числе на том самом месте, где, согласно традиции, Иисуса крестили. В том числе в самые, что ни на есть, религиозные праздники. Не очень-то Иордан широк, даже зимой, после сезонных дождей. Вода мутная и зеленоватая. Берега камышом поросли — левый, иорданский, низкий, и правый, израильский — повыше, с которого в воду лестницы идут, чтобы паломники в воду не рушились и обратно не выкарабкивались, скользя и оступаясь, как когда-то было, а спускались спокойно и поднимались назад не торопясь, преисполненные благостных чувств. На израильском берегу, где стоят со времён Средневековья основные церкви разных деноминаций христанства, всё обустроено и ухожено. На иорданском поплоше и народу мало, но именно там РПЦ король участок и выделил — наши туда паломников возят.

В общем, всё как всегда — смесь бизнеса, религии и политики. Хорошо хоть, прибрежную полосу разминировали — и израильтяне, и иорданцы. А то с 1967 года к берегу было не подойти — по крайней мере, в месте крещения Иисуса, где расположен единственный в округе брод через Иордан, недалеко от Иерихона, в местечке Каср аль-Яхуд. Река там типа Яузы, только мельче. Особенно сейчас, когда большая часть воды разбирается на полив посевов — в основном палестинцами с иорданского, пологого берега. Израильский — высоты в несколько сот метров, обрыв над которым пустыня. Военные базы, еврейские поселения, редкие стоянки бедуинов и только Иерихон — низменный оазис с водными ключами. Вот там, рядом, Каср аль-Яхуд и находится. Знаменитое место…

Автору там знакомые депутаты местного районного совета поселений предлагали включить Россию в качестве стратегического инвестора в проект обустройства этого района. Как раз в Штатах Обама к власти пришёл, окрысился на Израиль и очень им не хотелось к американцам обращаться. Походил автор с этой идеей к начальству российскому, да к тем инвесторам, которые у начальства проходили по части православных проектов, походил, да и бросил это дело за полной его безнадёжностью. Так что с Крещением всех, кого это касается, но на Иордан теперь — исключительно туристами, как коронавирус кончится. Будет же оно когда-то? А так — на ближайшую речку, пруд или озеро, рубить во льду прорубь, хоть крестом, хоть так, и вперёд! Закалка тела и духа. Роскошная вещь…