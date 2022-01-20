Каждой стране — свой «Дурак»

В США продолжают демонстрировать редкое умение выбирать самые неудачные объекты для ремейков. На сей раз Алекс Резник, Лоренс Бендер и Кевин Браун из MGM выбрали социальную драму «Дурак» (2014) режиссёра Юрия Быкова и продюсера Алексея Учителя.

Оригинал блистателен. Его совершенно обоснованно обласкали критики, он получил множество премий и, как водится, провалился в прокате. Кстати, по вине создателей, которые на старте изготовили всего 17 копий киноленты. Именно последний недостаток, судя по всему, собираются исправить американцы. Свой вариант они окрестили «Коллапс» и сделают из этого мини-сериал.

Часть потенциального фиаско отважилась взять на себя «СТС Медиа» — продюсером выступит гендиректор холдинга Вячеслав Муругов, а также генпродюсер Star Media Влад Ряшин.

В отличие от ужасной поделки Марюса Вайсберга «О судьбе», этот сериал всё-таки будет полезен при любом качестве. Авторы сделают всё для его раскрутки. И, как знать, найдутся думающие зрители, которые, начав смотреть, поймут, насколько хорош оригинал. Тогда он получит вторую жизнь.