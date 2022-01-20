{ 20 января 2022 }

Каждой стране — свой «Дурак»

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

В США продолжают демонстрировать редкое умение выбирать самые неудачные объекты для ремейков. На сей раз Алекс Резник, Лоренс Бендер и Кевин Браун из MGM выбрали социальную драму «Дурак» (2014) режиссёра Юрия Быкова и продюсера Алексея Учителя.

Оригинал блистателен. Его совершенно обоснованно обласкали критики, он получил множество премий и, как водится, провалился в прокате. Кстати, по вине создателей, которые на старте изготовили всего 17 копий киноленты. Именно последний недостаток, судя по всему, собираются исправить американцы. Свой вариант они окрестили «Коллапс» и сделают из этого мини-сериал.

Часть потенциального фиаско отважилась взять на себя «СТС Медиа» — продюсером выступит гендиректор холдинга Вячеслав Муругов, а также генпродюсер Star Media Влад Ряшин.

В отличие от ужасной поделки Марюса Вайсберга «О судьбе», этот сериал всё-таки будет полезен при любом качестве. Авторы сделают всё для его раскрутки. И, как знать, найдутся думающие зрители, которые, начав смотреть, поймут, насколько хорош оригинал. Тогда он получит вторую жизнь.

НЕВМИНКУЛЬТ


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