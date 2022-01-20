Новые «Елки» не понравились даже фотографу, чье фото украли для постера

Череда праздничных «Елок» уже не оставила у публики сомнений в качестве продукта. Оружие массово-юмористического поражения стало такой же привычной деталью культурного ландшафта, как концерты Стаса Михайлова, бесноватые «Голубые огоньки» и книги Дарьи Донцовой. Иными словами, многого от них не ждут изначально — всем понятно, что кино это исключительно коммерческое, одноразовое и закономерно низкокачественное.

С этой грустной страницей российской культуры поневоле пришлось познакомиться норвежскому фотографу Стигу Ховарду Дирлалу. Сначала он с удивлением обнаружил, что вороватые киношники украли его фотографию для постера последних «Елок». Студия Bazelevs от скандала уклонилась, мол, вся вина на приглашенном агентстве — но, тем не менее, вроде как вышла на связь с норвежцем, извинилась и предложила компенсацию. Спойлер: это тоже оказалось враньем. Теперь студия находится в незавидном положении: уличенная сначала в воровстве, потом во вранье. По-хорошему надо ли покаяться, но сомневаемся, что когда-нибудь это увидим.

И ладно бы фильм вышел достойным, но нет — Дирдалу кино тоже категорически не понравилось. Мы его, впрочем, понимаем.

Какие выводы можно сделать? Культура производства массового кино, всех этих беспощадных «бугага комедий» по поводу и без, находится на печально низком уровне. А самый тошный факт в том, что зритель хавает и такой продукт. Кто-то ведь отбивает таким киношникам кассу. Не благодаря, а вопреки.