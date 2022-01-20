200 канадских спецназовцев направлены на Украину

Направление 200 канадских спецназовцев на Украину для тренировки местных силовиков и, в случае чего, организации эвакуации канадского посольства (?!) очень точно характеризует уровень истерии в странах Североатлантического альянса вокруг российско-украинских отношений и текущей ситуации с требованиями России по обеспечению своей безопасности. Такое впечатление, что на пороге Первая канадско-российская война, к которой Оттава как может готовится. При этом в России об этом никто не знает, никаких отрицательных эмоций в отношении Канады не испытывает и с чего тамошние политики так истерикуют насчёт Украины, непонятно. Бандеровцы, что ли, местные, страху на них нагоняют? Или от южных соседей они фобиями заразились?

Весь этот канадский зомби-апокалипсис, в принципе, не имеет под собой особой основы и совершенно точно не связан с тем, что канадское посольство входит в перечень объектов, которым, по мнению российского руководства, не место на Украине. Его в том перечне нет. И никаких посольств нет. Да и не только посольств. Разве что, у Канады на Украине вместо дипломатических миссий ракетные базы и центры по подготовке диверсантов для работы в российском Крыму. Тогда, конечно, посылка спецназа под их будущую эвакуацию оправдана. Притом, что это явно новое слово в мировой дипломатической практике, разве что у канадцев теперь, после взятия талибами Кабула, неизлечимый афганский синдром. Тогда ещё ладно: душевнобольные люди с глубокой травмой, что с них взять? Сами себя пугают, сами боятся до дрожи…

Пугают НАТОвцы, впрочем, не только себя, но и всех окружающих. Те же шведы умудрились запугать детей в этой стране будущими «русскими бомбёжками» до состояния, которого у них и в холодную войну-то не было. Хотя Швеция — страна нейтральная и её никакие перипетии отношений России с Соединёнными Штатами и блоком НАТО вообще трогать не должны. То есть война нервов перешла все разумные рамки, притом, что проще всего было бы наконец заставить Киев выполнить «Минские соглашения», перестать ностальгировать по Крыму, который в состав Украины никто вернуть не сможет, и вести себя прилично. Разве что, там до такой степени Зеленский и его команда закусили удила, что справиться с ними просто физически невозможно. Тоже вариант.

Когда и если это так, понять Канаду, Швецию и все остальные страны, сильно двинувшиеся на «сдерживании» России можно. Как там у Андрея Миронова было в «Бриллиантовой руке», гениально снятой Леонидом Гайдаем? «Крокодил не ловится, не растёт кокос»… Ну, тут, конечно, смотря какой и у кого. Судя по всему, у потомков Великих Укров (большой привет бессмертной книге Миколы Галичанца, навеки вписавшей его имя в антологию мирового квазиисторического юмора), в частности лично Зеленского, как раз с этим видом растительного сырья всё нормально. Отчего ждать от них можно чего угодно, причём их западные кураторы это превосходно понимают и реагируют соответственно ситуации. Бедные, несчастные люди. Связались они с Украиной, как тот дурак с писаной торбой…