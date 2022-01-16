{ 16 января 2022 }

Организаторы «Оскара» нашли причину падения интереса к церемонии

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

На грядущей церемонии вручения «Оскара» впервые за три года появится ведущий. В 2019 комик Кевин Харт был обвинен в гомофобии и отказался от роли ведущего, а нового искать не стали. По стечению обстоятельств церемония набрала неплохие рейтинги, и организаторов осенило: надо вообще без ведущих обходиться, раз народу так нравится!

Но прошло пару лет, интерес к «Окару» продолжил курс к Марианской впадине, и организаторов снова осенило: это из-за отсутствия ведущих!.. Они подумали-подумали и решили: «в 2022 ведущему быть! А имя пока сохраним в секрете, чтобы подогреть интерес». Ну, или все еще ищут ангела, которого в современном мире нельзя обвинить в какой-нибудь фобии.

Интересно, на какой год следопыт Зоркий глаз догадается, что дело вовсе не в ведущем?

НЕВМИНКУЛЬТ


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