{ 16 января 2022 }

Прокат обреченный: рынок сдался без боя

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Крупнейшим кинопрокатчиком в стране по итогам года впервые стала Universal Pictures International (UPI), собрав 11,2 млрд рублей. Правда, успех этот основан во многом на организационных метаморфозах внутри главных конкурентов: ранее выступавшие единым блоком Sony и Disney разделились, и каждый уступил лидеру не так уж и много — ясно, что суммарно их касса (18,3) была бы по старой схеме вне конкуренции. Россия на эти деньги не претендует — зато вполне претендует американская компания, отлично зарабатывающая в том числе на поддержанных нашим государством фильмах.

Грустная, но объективная реальность — обвал прошлогоднего лидера ЦПШ аж на четвертое место. Работает ЦПШ преимущественно с отечественным кино (исключение — Paramount Pictures, но они вообще увлеклись переносами), а оно, как мы не раз писали, на нашем же рынке в роли приблуды, которому в графике премьер достаются уже только крошки. Видимо, существующий порядок вещей всех устраивает.

В наступившем году ожидают роста показателей у Disney, если, конечно, омикрон не обнулит прокат, или Минкульт не решится-таки вмешаться в правила свободного рынка (также известного как «право богатого») и не даст, наконец, им же поддержанным картинам хотя бы пол-вдоха прокатного счастья. Сейчас именно тот случай, когда благодаря невмешательству получается хреново и бедно. Чтобы сделать хорошо и богато, нужна только политическая воля, но ее пока нет.

НЕВМИНКУЛЬТ


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