Самое страшное — отсутствие власти

Самое страшное в любой стране в любую эпоху — отсутствие власти, когда улицы становятся прибежищем толпы. Толпа — зверь. Она грабит и насилует, убивает и громит всё подряд, затаптывает и рвёт на куски. Против неё можно устоять только стреляя на поражение или рубя всех, вокруг себя, в капусту, для чего нужны оружие и навык им пользоваться на практике, что мало у кого в современном мире есть. Говорить с толпой бесполезно, даже если люди, которые её составляют, не пьяны и не накурены — толпа опьяняет сама себя. Возможность бесконтрольного насилия при явной вседозволенности, тем более анонимной, страшное искушение. Именно поэтому Токаев в Казахстане при подавлении недавних волнений и распорядился стрелять на поражение — и был абсолютно прав.

Любая революция и любой переворот, при каких угодно поводах или причинах, которые к нему привели — это всегда зверство и несправедливость, бесчинства и убийства такого уровня, рядом с которыми меркнут преступления какой угодно власти. Причём в ходе подавления этих зверств совершаются другие зверства, пока уровень насилия со стороны тех, кто наводит порядок, не превысит уровень жестокости со стороны тех, кто его нарушает. Так лесной пожар гасят встречным палом. Причём чем быстрее это произойдёт, тем меньше людей пострадает. Толпа чует слабость, как хищник кровь. Если власть демонстрирует нерешительность и неспособность справиться с уличным насилием, применяя против него ещё большее насилие, она обречена и обыватели, которые вообще ни при делах, никого не трогают и ни на чью сторону не становятся, обречены вместе с ней. Так было, есть и будет.

С философской точки зрения — как можно! Непротивление злу, слезинка ребёнка и прочее, из Толстого, Достоевского и Некрасова. С точки зрения реальной жизни, вся разница между Платоном Каратаевым, Махатмой Ганди и всеми прочими провозвестниками ненасильственного сопротивления злу, литературными и настоящими — когда и как их сомнут и какой смертью они умрут. Хотя звучат их призывы благородно и исключительно изящны и красивы по форме. Только результаты попыток следовать им до того страшные… Отчего любой погром надо гасить максимально жёстко и быстро, не давая людям, которые в нём участвуют, почувствовать своё всевластие в ходе организуемых ими бесчинств. И тут всё равно, кого и за что громят. Попытка любой власти игнорировать происходящее или использовать его себе на пользу неизбежно приведёт к тому, что её самой в итоге не будет.

Так было в Российской империи, где, начиная с Александра III, погромы стали обыденностью, на которую полиция и жандармы не обращали особого внимания. А уж евреев громили, китайцев или немцев — с началом Первой мировой войны, не суть важно. От сочувствия власти к погромщикам-монархистам до расстрела царской семьи меньше 40 лет прошло. То же самое касается эпохи Горбачёва. Погромы в Закавказье и Средней Азии советская власть не смогла или не захотела подавить, так и её самой вскоре не стало. Кому от этого было лучше? Кроме, конечно, всех тех, кто этой ситуацией с пользой для себя распорядился. Некоторые до сих пор в своих странах правят. И, кстати, России это тоже касается, начиная от войны в Чечне и заканчивая всеми её миротворческими операциями в ближнем и дальнем зарубежье. Путин это то ли знает, то ли инстинктивно чувствует, отчего и действует так, как действует, невзирая ни на какие к нему претензии. Ну, в этом он точно прав.