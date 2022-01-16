Европа, «Газпром», зима, претензии…

В Евросоюзе страшная напряжёнка с поставками газа. «Зелёная энергетика» не сработала (как многие предсказывали, но кто когда в Трое Кассандру слушал…), США газ не поставили. Возникают два классических вопроса: кто виноват и что делать. При этом ответы на них — ой, какие разные, смотря кто спрашивает и кто отвечает. Почувствуйте это, особенно если вы еврочиновник или политик, который собирается таким чиновником стать и дальше у всё в жизни будет хорошо, и тут вдруг выкатывается призрак того, что хорошо не будет, причём, не исключено, никогда. А у вас планы свёрстаны на годы вперёд, под них семейные бюджеты рассчитаны и карьера идёт по накатанным рельсам. И вдруг какая-то дурацкая зима, какой-то «Газпром», какая-то Россия и, стало быть, Путин, рушат всё в одночасье. Претензии кому выкатываются? Догадаться несложно. Ну, они нам их выкатывать и начали, причём очень обиженно. Звучит исключительно забавно.

Европейцы признают, что «Газпром» выполняет контрактные обязательства по долгосрочным контрактам, но он сократил спотовые продажи в Европу, хотя цены по ним ниже текущих спотовых. А мог бы увеличить поставки в Европу минимум на треть! Причём раньше на рост спроса «Газпром» реагировал, а в этом году перестал. В октябре-ноябре импорт российского газа был на 25% ниже, чем год назад и в хранилищах «Газпрома» запасы газа меньше, чем в прошлом году. Значит это, с точки зрения европейских политиков, что Россия предпринимает попытки использовать энергетический кризис в ЕС, чтобы укрепить позиции по «Северному потоку — 2», текущий дефицит газа в хранилищах ЕС из-за «Газпрома» и низкий уровень хранения на его объектах равен половине дефицита газа Евросоюза, хотя на них приходится лишь 10% общей ёмкости хранения в ЕС. Вывод: Еврокомиссия должна срочно расследовать возможные преднамеренные манипуляции на рынке со стороны «Газпрома» и потенциальное нарушение правил конкуренции ЕС. Вот, именно в таких формулировках и претензии…

Ну, европейская логика понятна и ничего нового собой не представляет. Что до российской… В 2021 году «Газпром» поставил в Германию более 50 млрд. куб. м газа — почти на 5 млрд. больше, чем в 2020 году. Больше газа, чем в 2020 году, было поставлено, помимо ФРГ, в Италию, Турцию, Болгарию, Сербию, Данию, Финляндию и Польшу. Ряд клиентов, включая Францию и ФРГ, на декабрь 2021 года, полностью выбрали годовые контрактные объёмы. При этом неустойчивость рынку газа в ЕС придаёт наличие на нём СПГ, борьба за который с азиатскими покупателями раскрутила цены. Поставщики его проводят сделки по спотовым ценам — они на них и зарабатывают. С рынка ушёл ряд производителей ЕС, которые ранее замещали выпадающие из баланса объёмы. Сыграл свою роль рекордный отбор газа из европейских ПХГ зимой 2020-2021 гг., запасы которого европейцы не восстановили.

«Газпром» обвиняют в том, что он дополнительными поставками из России не ликвидировал дисбаланс, возникший на европейском рынке не по его вине, хотя к нему с предложением взять на себя роль гарантирующего поставщика никто в ЕС не обращался. Точнее, концепция энергобезопасности ЕС выдвинула в качестве главной задачи снижение энергозависимости от России. Означает это, что «Газпрому» ясно сказано, что в ЕС не нужен российский газ, но обвиняют его в неспособности обеспечить поставку дополнительных объёмов газа по первому требованию, хотя к таким поставкам надо готовиться заранее: вкладывать деньги в разработку месторождений и строительство газопроводов, для чего нужны гарантии в виде долгосрочных контрактов. Есть контракт — есть обязательства по поставке. Нет — нет.

Спрос на газ вырос во всём мире, включая Россию. Первоочередное удовлетворение спроса внутри страны — обязанность компании в соответствии с российским законодательством. На внутренний рынок «Газпром» в 2021 году поставил на 30 млрд. куб. м газа больше, чем в 2020 году. При этом из российских хранилищ, как и в странах ЕС, прошлой зимой был изъят рекордный объём газа (более 60 млрд. куб. м). Долгосрочные контракты со странами ЕС «Газпром» выполнил, уровень запасов в европейских хранилищах позволяет удовлетворять запросы покупателей в период пикового спроса, а дополнительные объёмы газа могут быть поставлены в Европу в рамках действующих долгосрочных контрактов по ценам ниже спотовых. Что до «Северного потока — 2», он проходит сертификацию в рамках европейского законодательства. Соответствующие решения тут принимаются немецкими инстанциями.

С точки зрения нормальной логики, «Газпром» всем всё объяснил и, если в Евросоюзе такие проблемы с газом, готов их решить, получив для этого сответствующие возможности. Про долгосрочные контракты и то, зачем они нужны, рассказано? Да. Про то, на чьей стороне мяч по запуску «Северного потока — 2», тоже. Сертифицируют его — пойдёт по нему в Европу газ. Нет — не пойдёт. А от кого это зависит… Европейцы могут вопросы задавать немецким инстанциям, а кому их должны задавать политики ФРГ… В последнее время исключительно много про газопровод американцы говорили. То в Конгрессе США обещали заблокировать, то в Госдепартаменте клялись и божились, что его в Германии никому запустить не дадут. Правда, специальные санкции против него в США пока не ввели: хватило ума не ссориться с европейскими союзниками до такого уровня, как могли. Но тут уж «Газпром» точно ни при делах. Сами пускай решают, чего они от нас хотят. А то, вслед за «не нужен нам ни ваш газ, ни ваш газопровод», идёт «где газ, почему его «Газпром» сверх контрактов не поставляет?!» Определились бы европейцы наконец, что ли? Глядишь, им бы и самим полегчало…