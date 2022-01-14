Еще один «Оскар» спустя 60 лет

Начинается пиар-прогрев перед церемонией вручения «Оскара». Красивый жест догадались сделать в киноакадемии, решив вручить актрисе Хейли Миллс новую статуэтку взамен украденной 30 лет назад.
В далеком 1960-м 14-летняя Хейли стала последней, кто получил уменьшенную версию «Оскара» — такую раньше вручали несовершеннолетним лауреатам. В конце 80-х награду выкрали из дома актрисы, и еще тридцать лет этого никого не заботило.
Но вот, наконец, вспомнили и решили почтить. Почему бы и нет? Раз уж все равно сейчас дают кому попало, то ветераны цеха тем более заслужили.