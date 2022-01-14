Еще один «Оскар» спустя 60 лет

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо в очередной раз не получил ни одного «Оскара» на премии 2014 года, однако онлайн-кинотеатр IVI провел свое голосование, результаты которого в корне не совпали с позицией американских академиков. Накануне церемонии сервис провел голосование, в [Читать...]

Вручение «Оскара» еще нескоро, но первые его лауреаты уже известны. Киноакадемия объявила имена деятелей, которым в январе вручат почетные статуэтки за достижения в кинематографе. Вопреки подозрениям, что столь умозрительные награды теперь станут раздавать преимущественно представителям различных меньшинств, на [Читать...]

Оценить произведения по мотивам Толкиена смогут и любители сериалов, и аниме. О рекордном по бюджету сериале мы уже писали. Он обязательно «зайдёт» у фанатов серии. И создатели японских фэнтези-комиксов решили «подсадить» на этот сюжет свою аудиторию. Пока всё [Читать...]

Объявлены победители премии “Золотая малина”, известной также как “Анти-Оскар”. Премию присуждают за худшие достижения в киноискусстве. Так, худшими актерами десятилетия были признаны Эдди Мерфи и Пэрис Хилтон. Фантастическому боевику “Трансформеры: Месть падших” (Transformers: Revenge of the Fallen) режиссера [Читать...]

Об участии Александра Медведева, известного публике как ШурА, в телевизионном ТВ-шоу «Один в один» я узнал раньше, чем об этом объявили в СМИ: мы с ним соседи и распевается певец так звучно, что слышно как из собственного коридора. [Читать...]