{ 14 января 2022 }

Еще один «Оскар» спустя 60 лет

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Начинается пиар-прогрев перед церемонией вручения «Оскара». Красивый жест догадались сделать в киноакадемии, решив вручить актрисе Хейли Миллс новую статуэтку взамен украденной 30 лет назад.

В далеком 1960-м 14-летняя Хейли стала последней, кто получил уменьшенную версию «Оскара» — такую раньше вручали несовершеннолетним лауреатам. В конце 80-х награду выкрали из дома актрисы, и еще тридцать лет этого никого не заботило.

Но вот, наконец, вспомнили и решили почтить. Почему бы и нет? Раз уж все равно сейчас дают кому попало, то ветераны цеха тем более заслужили.

НЕВМИНКУЛЬТ


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