Канье Уэст в Россию не поедет

Сколько за сутки успели нафантазировать о поездке Канье Уэста в Россию, куда американский рэпер якобы засобирался для аудиенции с Владимиром Путиным и встречи с Аразом Агаларовым. Но оказалось, что всё это местный пиар — представители Уэста строго отвергли все слухи на данную тему, назвав «полностью сфабрикованным вымыслом этих русских людей».

Коллеги пишут, что вброс сделали пиарщики Агаларовых, хотя раздаются и голоса, готовые подтвердить наличие переговоров с Уэстом (но, видимо, не готовность приехать).

По местам всё расставил Дмитрий Песков. В его вполне дипломатичной формулировке хорошо прозвучала фраза: «Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя». Рискнем разглядеть здесь послание нерадивым пиарщикам более изящно работать и не приплетать к своим вымыслам первое лицо государства. А то выглядит вброс в духе бессмертного: «галантерейщик и кардинал — это сила!».

Вернемся к вопросу после встречи Тимати с Джо Байденом.