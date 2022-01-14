{ 14 января 2022 }

Канье Уэст в Россию не поедет

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Сколько за сутки успели нафантазировать о поездке Канье Уэста в Россию, куда американский рэпер якобы засобирался для аудиенции с Владимиром Путиным и встречи с Аразом Агаларовым. Но оказалось, что всё это местный пиар — представители Уэста строго отвергли все слухи на данную тему, назвав «полностью сфабрикованным вымыслом этих русских людей».

Коллеги пишут, что вброс сделали пиарщики Агаларовых, хотя раздаются и голоса, готовые подтвердить наличие переговоров с Уэстом (но, видимо, не готовность приехать).

По местам всё расставил Дмитрий Песков. В его вполне дипломатичной формулировке хорошо прозвучала фраза: «Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя». Рискнем разглядеть здесь послание нерадивым пиарщикам более изящно работать и не приплетать к своим вымыслам первое лицо государства. А то выглядит вброс в духе бессмертного: «галантерейщик и кардинал — это сила!».

Вернемся к вопросу после встречи Тимати с Джо Байденом.

НЕВМИНКУЛЬТ


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