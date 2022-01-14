{ 14 января 2022 }

Токсичный мститель

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

CNN и HBO готовят фильм о Навальном. Можно не сомневаться, что американские киношники придумают самые жуткие подробности «отравления» — кровавая гэбня, несломленный герой, торжественное возвращение в страну на собственную казнь.

Снимают по заказу? Несомненно. Дорого, богато, качественно? Безусловно. Охват широкий? Широчайший. Будет ли там хоть пол-слова правды? Сомневаемся. Надо же как-то объяснять своим баранам, почему такие деньги тратятся на «сдерживание» России. Там поверят, там поймут.

Казалось бы, почти 40 лет назад отгремел «Красный рассвет», но масскульт — это по-прежнему политический инструмент, оружие медиа-войны. И пока войну эту мы, по всей видимости, проигрываем, хотя фактуры — хоть зарежься. Брезгуем, что ли.

Даешь сериал про Гуантанамо?

НЕВМИНКУЛЬТ


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