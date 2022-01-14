{ 14 января 2022 }

Самые популярные сериалы страны

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Примечательно, что в первой десятке оказались только проекты «Первого» и «России 1». Суровый ответ на недоумение прогрессивной публики, зачем и для кого снимают всю эту «Роковую любовь», «Призраков прошлого» и «Медовый год» и так далее

Раньше можно было сказать: «так а что смотреть, если только это и показывают?». Но сейчас есть много всего годного и глубокого, а народ продолжает глотать телевизионное мыло. Мол, «я под него расслабляюсь». Это грустно. Если смотреть, то «Сватов», если читать, то Донцову, если слушать, то Стаса Михайлова, блатняковый шансон и «Казак-ФМ». Лишь бы не напрягать извилины.

Забавно, что и люди, строившие БАМы, и чертившие ракеты почему-то приходили домой и читали классиков, а смотрели умное кино. Сейчас «расслабляемся» — и получается Кольская сверхглубокая — между каналом «Культура», который скоро станет индивидуальным репетитором, и ширпотребным кормом для расслабляющихся амеб. Нужно заполнять эту пропасть, вырабатывать культурное мышление, делать качественную беллетристику, сохраняющую работу мозга даже при расслаблении, создавать культурный средний класс, снова учиться сочинять многоуровневые фильмы, книги и песни, на своей глубине понятные и массам, и гурманам. Но пока все заточено под рейтинги, кассу и рекламу.

Да, мы понимаем, что сейчас как раз идут те «33 года», которые наш глубинный богатырь отлеживается на печи. Но очень уж усердно лежим в этот раз. Тут уж не до печенегов. Просто б с печи подняться, а то в бездумной спячке с пультом в руке не заметили, как срослись с этой печкой и, судя по аромату, даже начали подгорать… А, нет. Это от телевизора потянуло…

НЕВМИНКУЛЬТ


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