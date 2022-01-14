Чубайс с водородом

Рассказал тут жителям страны, её начальству, мелкому и среднему, а также высшей власти, которую у древних египтян именовали: «Его величество: жизнь, здоровье, сила», а в Китае покороче, но тоже красиво: «Сыном Неба», наш главный Мерлин, друид отечественной ваучерной приватизации, реформы российской национальной энергосистемы и пророк нанотехнологий вдохновенным голосом красивую сказку про то, что вот-вот, к 2030 году, экспорт водорода даст России жирный навар в $ 40 млрд., и всё тогда в стране заколосится и приумножится, и рванёт она в светлое будущее. А кабы не принял эту его сказку улестительную и убаюкивающую за быль Первый, и не сказал про углеродную нейтральность к 2060 году, так и капец бы ей настал — не вышла бы страна в то светлое будущее.

В общем, лизнул до самых гланд начальство, как всегда делал и делает, жирным кусом поманил и призывно путь указал — как Ленин. Но про две «Волги» на нос каждому жителю страны, которые от воплощения его прожекта в итоге выйдут, не упомянул. Опытный. Понимает, что тогда бить будут и, возможно, ногами. А в принципе — правильная постановка вопроса. До сих пор же прокатывало? И тут бесполезно гадать, сам он эту ахинею с водородом придумал, или следовал общим инструкциям по тому полку прогрессивных международных борцов с «глобальным потеплением», от имени которого какой уже год выступает. Причём не один. Там и Билл Гейтс с его идеей распыления над планетой пищевого красителя для того, чтобы её температуру на полтора градуса снизить, и много кто ещё.

Печально, когда серьёзными вопросами, требующими знаний и колоссального опыта, а также наличия в голове не только хорошо подвешенного языка, но и мозгов, занимаются наглые до крайности дилетанты, имеющие исключительно навыки придворных интриг, да политических и финансовых спекуляций, чьи представления о вселенной находятся на уровне журналов «Юный техник» и «Техника молодёжи» 50-х годов. Но что делать, если в гонке за длинным рублём и ещё более длинным долларом побеждают именно такие персонажи. Эпоха такая. Что до водорода, нет никаких сомнений в том, что наше рыжее чудо добьётся своих целей и реализует сии враки, при изрядных убытках для страны и немалой прибыли для себя лично и своих друзей, как у него всегда и бывает.

Впрочем, с идеей Гейтса всё гораздо хуже: если она будет реализована, планете грозит практически неизбежный крах сельского хозяйства в глобальных масштабах и новое Великое оледенение. Может, их обоих и всех таких, как они, дешевле сразу прибить? Прямо по списку участников Давосского форума. А там ещё и другие такие же в запасе есть: Гайдаровский (он как раз на дворе), Санкт-Петербуржский… Бузову, конечно, можно для смеху и оставить, да Даню Милохина. От них хотя бы особо большого вреда нет. Так, крутятся вокруг Больших Парней, кривляются, на кусок хлеба с икрой себе зарабатывают… Оно, вроде, хоть и смотрится противно, но с экономической точки зрения для страны не катастрофично. Так, обычный для нашей исторической реальности символ начала её конца. Чубайс с водородом много хуже…