Как просчитать Путина

Интересная закономерность: сколько Путина за долгие годы его пребывания у власти ни пытаются просчитать, никому это пока сделать не удалось. Ни во внутренней политике, ни в политике внешней. Особенность такая у него, что ли, делать не то, чего от него ожидают? Комментаторов из числа зарубежных политиков и журналистов это страшно раздражает. Он словно в прятки с ними играет, причём словить его они не могут, но очень хотят. В принципе, если читаешь, что «Путин сделает то-то и то-то», заранее понятно, что именно этого он делать не будет. И люди его не будут. Как сейчас произошло с нашими переговорами с американцами и представителями НАТО по стратегической безопасности. Поговорили, свои условия выдвинули, категорический отказ в ответ получили… и всё.

Что там Рябков сказал, насчёт того, что в новых раундах переговоров нет необходимости? Что полностью перечеркнуло всю привычную практику общения с нашими дипломатами и военными, которая на Западе сложилась? По ЭТИМ правилам игры мы должны были через какое-то время после того, как услышали от них «нет, об этом, о том и ещё об этом не может быть и речи, а вот тут и тут мы готовы сесть за стол переговоров», при том, что заранее было бы понятно, что говорить с нами они будут исключительно о том, что нужно им, а не нам, ответить что-нибудь насчёт того, что лучше говорить, чем не говорить, принять предложенные ими правила игры и в результате остаться в дураках, делая вид, что именно этого мы с самого начала и хотели. Главное же не результат, а процесс — разве не так?

Единственный, кто до сих пор эту схему ломал, был Примаков с его разворотом самолёта над Атлантикой. И то, после Примакова всё вернулось на круги своя. И тут такой афронт. Высказались, разжевали всё до последнего пункта, выслушали ответные эмоциональные крики возмущения, пожали плечами и уехали, без того, чтобы просить о чём-то конкретном из вывешенного напоказ ассортимента товара, помельче и поплоше, чем российские хотелки, но, по мысли коммивояжёров из Вашингтона и Брюсселя, именно того, что нам, по идее, должно было бы хватить. Ну, на худой конец они, может быть, что-нибудь и добавили, если бы их очень попросили. Туземцы же чего обычно хотят? Бус и проповедей. Точнее, хотят они бус, а проповеди идут в нагрузку в обязательном порядке. Хотят чего-то своего, пускай выслушивают. И вдруг схема сбилась.

Сделают ли в Пентагоне и НАТО из этого правильные выводы, насчёт того, что Литтл-Биг Хорн и Пирл-Харбор (в годы детства автора это название писали именно так, ну так и он не будет от своих привычек по части орфографии отступать) — не самые лучшие моменты в американской истории для того, чтобы рисковать их повторением, не знаем. Скорее всего, нет. Будут много врать, много фантазировать насчёт того, что именно теперь будет делать Путин и какие именно ответы ему Америка в этих гипотетических ситуациях приготовила, пугать санкциями и всячески стращать. Ну, отчего же нет? Если у людей такие развлечения и им от этого приятно… Будут пытаться гадить, как с Казахстаном. А потом, в тот момент, когда этого никто не будет ждать, произойдёт что-то совсем не то, о чём американцы говорят и пишут. Они же любят устраивать окружающим сюрпризы? Значит им точно понравится.