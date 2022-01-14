{ 14 января 2022 }

Как просчитать Путина

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Интересная закономерность: сколько Путина за долгие годы его пребывания у власти ни пытаются просчитать, никому это пока сделать не удалось. Ни во внутренней политике, ни в политике внешней. Особенность такая у него, что ли, делать не то, чего от него ожидают? Комментаторов из числа зарубежных политиков и журналистов это страшно раздражает. Он словно в прятки с ними играет, причём словить его они не могут, но очень хотят. В принципе, если читаешь, что «Путин сделает то-то и то-то», заранее понятно, что именно этого он делать не будет. И люди его не будут. Как сейчас произошло с нашими переговорами с американцами и представителями НАТО по стратегической безопасности. Поговорили, свои условия выдвинули, категорический отказ в ответ получили… и всё.

Что там Рябков сказал, насчёт того, что в новых раундах переговоров нет необходимости? Что полностью перечеркнуло всю привычную практику общения с нашими дипломатами и военными, которая на Западе сложилась? По ЭТИМ правилам игры мы должны были через какое-то время после того, как услышали от них «нет, об этом, о том и ещё об этом не может быть и речи, а вот тут и тут мы готовы сесть за стол переговоров», при том, что заранее было бы понятно, что говорить с нами они будут исключительно о том, что нужно им, а не нам, ответить что-нибудь насчёт того, что лучше говорить, чем не говорить, принять предложенные ими правила игры и в результате остаться в дураках, делая вид, что именно этого мы с самого начала и хотели. Главное же не результат, а процесс — разве не так?

Единственный, кто до сих пор эту схему ломал, был Примаков с его разворотом самолёта над Атлантикой. И то, после Примакова всё вернулось на круги своя. И тут такой афронт. Высказались, разжевали всё до последнего пункта, выслушали ответные эмоциональные крики возмущения, пожали плечами и уехали, без того, чтобы просить о чём-то конкретном из вывешенного напоказ ассортимента товара, помельче и поплоше, чем российские хотелки, но, по мысли коммивояжёров из Вашингтона и Брюсселя, именно того, что нам, по идее, должно было бы хватить. Ну, на худой конец они, может быть, что-нибудь и добавили, если бы их очень попросили. Туземцы же чего обычно хотят? Бус и проповедей. Точнее, хотят они бус, а проповеди идут в нагрузку в обязательном порядке. Хотят чего-то своего, пускай выслушивают. И вдруг схема сбилась.

Сделают ли в Пентагоне и НАТО из этого правильные выводы, насчёт того, что Литтл-Биг Хорн и Пирл-Харбор (в годы детства автора это название писали именно так, ну так и он не будет от своих привычек по части орфографии отступать) — не самые лучшие моменты в американской истории для того, чтобы рисковать их повторением, не знаем. Скорее всего, нет. Будут много врать, много фантазировать насчёт того, что именно теперь будет делать Путин и какие именно ответы ему Америка в этих гипотетических ситуациях приготовила, пугать санкциями и всячески стращать. Ну, отчего же нет? Если у людей такие развлечения и им от этого приятно… Будут пытаться гадить, как с Казахстаном. А потом, в тот момент, когда этого никто не будет ждать, произойдёт что-то совсем не то, о чём американцы говорят и пишут. Они же любят устраивать окружающим сюрпризы? Значит им точно понравится.

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Замуж за Путина

    2. Замуж за Путина

    Левада провел опрос. “20% россиянок сказали, что были бы не против выйти замуж за Владимира Путина. Среди женщин со средним образованием и в возрасте 25-39 лет таких четверть (по 25%), среди малообеспеченных россиянок – 24%, среди жительниц сел [Читать...]


  2. Включаешь отопление — поддерживаешь Путина

    3. Включаешь отопление — поддерживаешь Путина

    Открытки, разосланные жителям Германии со словами: “Включаешь отопление — поддерживаешь Путина”, вряд ли согреют тех, кому они пришли, но напоминают кое-что до боли знакомое. Именно так выглядела нацистская пропаганда 30-х годов, призывавшая немцев ничего не покупать у евреев. [Читать...]


  3. Переговоры в Сочи Эрдогана и Путина прошли

    4. Переговоры в Сочи Эрдогана и Путина прошли

    Переговоры в Сочи Эрдогана и Путина прошли. Сенсаций не случилось. Пресса почему-то, после громкого и крайне хамского заявления турецкого президента в ООН о непризнании выборов в Крыму, поскольку полуостров «аннексирован» Россией, ожидала публичного скандала, выяснения отношений, перетряхивания на [Читать...]


  4. У Путина проблемы

    5. У Путина проблемы

    На выступлении в офисе Национальной разведки Соединённых Штатов президент этих самых Соединённых Штатов, Джозеф Байден столько говорил о России и Путине, сколько и представить себе до того было невозможно. Россия вмешивается в промежуточные выборы 2022 года (уже?!). У [Читать...]


  5. Предложение не признавать Путина президентом РФ

    6. Предложение не признавать Путина президентом РФ

    Предложение принять в Конгрессе США резолюцию о том, что Соединённые Штаты не должны после 2024 года признавать Путина президентом России, если его на этот пост переизберут (а его, судя по всему, переизберут), которое выдвинули представители обеих ведущих американских [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»