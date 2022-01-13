Дефицит Веры

Утюги приносят вести о том, что то там, то сям по планете антиваксеры бунтуют, собираются толпами, штурмуют здания администраций своих стран. Мрачненько всё это. Хочется понять природу событий. Понять её силюсь не только я. Всем интересно. И вот что кажется. Большинству высказывающимся по теме не хватает квалификации непосредственно по вопросам вирусологии, вакцин и всего остального комплекса научных проблем. Т. н. «эксперты» замечательно владеют словом, у них получается высекать из слов и словосочетаний искры эмоций, но непосредственно научными знаниями не обладают. Своими умозаключениями по ковиду они публично делятся, черпая информацию у других экспертов, которые во всём научном разбираются, но, во-первых, в науке тоже имеются разночтения, а во-вторых, человеческий фактор. Один учёный не любит своего коллегу и оппонирует тому во всём. В том числе и по научным вопросам.

Таким образом, умеющие обращаться со словом выбирают свою позицию зачастую не из научных своих знаний, которых у них, естественно, нету, а исходя из веры одному или другому научному эксперту. Которые, как мы помним, тоже человеки, ну и так далее

К перечисленному можно приплюсовать ещё и фактор конспирологический. Куда ж без него. Суеверия — обязательная и неизбежная часть общественного безсознания.

Вот и происходят квази-религиозные бунты и войны, ничего за отчётные пять тысяч лет не изменилось. И Мария Шукшина во пророках.

Получается, что нам, сирым и убогим умишками, приходится выбирать себе Веру. Ну совсем как в своё время Святейший князь Владимир выбирал из трёх авраамических религий. Апокрифы рассказывают, что Святейший князь предопределил наши текущие культурные коды фразой: «Питие есть веселие Руси». Так что давайте бухать и верить в разумность нашего руководства. Без этой веры и спиртного, ну никак.