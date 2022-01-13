{ 13 января 2022 }

Россия спасла антирусский режим в Казахстане

Рубрики: [политика]  [Фейсбук]  

Спасла психологически — ведь когда речь идет не о войне армий, а просто о столкновении полиции и мятежников, лояльных силовиков и нелояльных силовиков, придворных партий, нанявших себе бандитов etc., — очень важно, кто сможет символически показать, что у него за спиной сила, хоть она и не будет всерьез пущена в ход. 

И что же мы видим после спасения — со стороны тех, кого спасли? 

Ни одного слова о признании Крыма.

Ни одного слова об освобождении русских политзаключенных.

Ни одного слова о хотя бы культурной — пусть не территориальной — автономии русской общины.

Ни одного слова о создании нашей постоянной военной базы.

Ничего.

Никаких условий — элементарных, очевидных условий, которые всегда и везде поставили бы ценой своих действий американцы, англичане, турки, израильтяне, китайцы, любое серьезное государство, действующее за пределами своих границ, — Россия, видимо, не ставила. 

Спасала бесплатно, просто так. Ради «стабильности» и «партнерства», ради красивого жеста. Ради каких-то туманных надежд на «влияние». 

Конечно, не привыкать. 

Еще двести лет назад русского мужика бросали куда понадобится — то ради благополучия дорогих французов, то ради благополучия дорогих австрийцев. Заграница — святое.

Но русские цари хотя бы работали на заграницу первого сорта.

А вот советские и послесоветские люди уже работают на единый суверенный Казахстан.

И это, скажу вам, большая печаль.

Дмитрий Ольшанский


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