Disney наглухо перекрыл фильмам Pixar дорогу в кинотеатры

«Вперёд», «Душа», «Лука», «Я краснею»… Целое исследование проводят коллеги из DTF, чтобы понять, почему Disney уже четвертый подряд фильм Pixar отправляет в свой стриминг, уже даже не пытаясь (как в первом случае) выводить их в прокат. Еще недавно безусловный флагман анимации, Pixar испытывает определенные творческие трудности, однако секреты таятся в другом, и можно считать происходящее скорее стечением условий, нежели очертаниями грядущего мирового тренда.

Disney все более отчетливую ставку делает на свой стриминг, и многоразовая анимация Pixar становится чуть ли не главным козырем платформы, удерживая аудиторию от отписки. Понятно, что кинопрокат приносит огромную сопутствующую прибыль, раскручивая франшизу и все с ней связанное, но:

1. Повышаются риски, ведь в разы растут рекламные затраты;

2. С кинотеатрами приходится очень щедро делиться;

3. Семейный зритель в кинозалы все еще не вернулся, и кассы сохраняют преимущественно подростки с их манией супергеройства.

Так что аналитики советуют не трубить о скорой победе стримингов над кинотеатрами. Disney просто стал складывать яйца в разные, максимально подходящие каждому их виду корзины. Простоватое музыкальное «Энканто» и размашистая «Райя» — были запущены в прокат, а для все более камерного творчества Pixar — Disney+ выглядит более удобной площадкой. По крайней мере, пока.