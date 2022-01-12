Представители НАТО дружно отвергли российские идеи по нераспространению на восток

Представители НАТО — и американцы, и те люди, которые этим самым несчастным Североатлантическим альянсом руководят, дружно отвергли российские идеи по нераспространению НАТО на восток. Так хором и заявили, что ни о каких ограничениях по части присутствия в их рядах Грузии и Украины речь идти не может и не будет. То ли очень гордые, то ли просто тупые, то ли не били их давно. Точнее, наши не били. Поскольку те же талибы били совсем даже недавно, на виду у всего мира. Забыли, что ли? Очень странные люди, американцы. ОЧЕНЬ. То они в качестве средства давления на Россию обсуждают запрет на поставку в нашу страну смартфонов, ноутбуков и деталей автомобилей (но при этом совсем забыли про пылесосы, которые в 90-е полно завезли — были такие «биг грин клин машин», вдруг ненароком у кого ещё такая работает). То ещё какую дурь придумают и ею упорно страдают.

Автору это вначале показалось невероятной чушью, но оказалось правдой: на Западе нашёлся идиот, который решил для определения точных сроков нападения России на Украину, о котором они там себе и окружающим все мозги проели, нанять команду метеорологов, которые смогут определить, когда грунт на российско-украинской границе подмёрзнет, чтобы танки наши, которые её штурмовать будут, в грязи не увязали. Спасибо за заботу, конечно, но он, наверное, никогда не слышал популярной на военной кафедре Московского института стали и сплавов, где в своё время автор учился, а также в нефтедобывающей корпорации ТНК, хозяев которой, выходцев из того же института, все, кто их знал, называли «танкистами», поговорки «Танки грязи не боятся». Иначе бы изрядные деньги сэкономил и не выглядел таким дуралеем.

Толк от метеорологов в данном случае примерно такой же, как от людей в американском военном ведомстве, которые занимаются проблемой инопланетян и их летающих тарелок. Такие в Пентагоне тоже есть и бюджет у них очень даже неплохой. Прямо-таки солидный бюджет. Впрочем, он и у ведомств, с которыми российская команда вела переговоры в Женеве не хуже. Даже лучше. Зарплаты, социальные выплаты, медицинская страховка… Одни дантисты в Америке чего стоят! И всё это только для того, чтобы дура их рыжая, Псаки, могла по поводу наших условий обеспечения безопасности страны съязвить что-то своё, как всегда удивительно несуразное. Но тут уж, как будет. Никто в Москве не настроен ни бесконечно долго ждать результатов Женевы, ни вести бессмысленные разговоры ни о чём. Если НАТО не хочет добровольно отойти к границам 1997 года, значит его туда отодвинут. Всего-то делов…