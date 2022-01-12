Ситуация в Казахстане продолжает развиваться своим чередом. Президент Токаев сделал несколько важных шагов, поменяв правительство и объявив о том, что бесконтрольный вывод денег за рубеж должен быть прекращён и тем, кто за предыдущие несколько десятилетий существования независимого Казахстана, благодаря личным связям с членами семьи и ближайшим окружением первого президента этой страны, составили себе многомиллиардные состояния, придётся поделиться с населением. Тем самым, если его идеи осуществятся, он с одной стороны сможет получить достаточно средств для решения наиболее острых социальных проблем Казахстана, а с другой подорвать финансовую базу своих личных оппонентов и оппозиции в целом.

Любая революция или государственный переворот — большое хозяйственное мероприятие. Бедные этим не занимаются — им на кусок хлеба надо зарабатывать и семью кормить. А вот люди богатые и сверхбогатые, но недовольные своим местом в системе… Дальше понятно. И тут вопрос только в том, всерьёз Токаев намерен что-то для народа делать, или просто произойдёт перераспределение активов от людей Назарбаева — бывших и действующих, к его собственному клану и ближайшему окружению. Ну и, понятно, существенно — не прикончат ли его в процессе отъёма активов те, кто посчитает, что им проще сменить таким образом президента страны, чем отдать кому-то нажитое годами интриг и борьбы за власть и собственность…

Дело в принципе несложное — найти в личной охране слабое звено (если таковых там ещё нет, что в условиях проблем с лояльностью Токаеву высшего руководства КНБ было несложно обеспечить заранее) и использовать его (или их). Прецеденты были не раз, в том числе на высшем уровне, как в своё время с Индирой Ганди и её охраной. Мало ли, какие у людей бывают в жизни высшие приоритеты, подкрепленные достаточной суммой денег… Тут ведь, в принципе, нужен один единственный человек. А если их несколько? При этом помогает только мгновенная смена всего состава охраны на людей, ни в малейшей мере не связанных с Казахстаном и его внутренней политикой, но профессионально подготовленных к выполнению функций охраны первого лица государства. Тогда есть шанс уцелеть.

То есть понятно, что сейчас Токаеву, который пока что явно переиграл своих противников, будут кланяться все, кому не лень, особенно из числа местных интеллектуалов, которым по самой их природе свойственно показательное обожествление начальства, пока оно в силе. Заметно по их заявлениям, славословиям и заверениям в личной преданности, которые потоком идут в социальных сетях, в том числе от крайних националистов, актив которых переобулся прямо на глазах. Разве что, местные западники либерального толка дружно требуют срочного вывода из Казахстана войск ОДКБ, выполняя заданную им внешними кураторами повестку дня. Ну, так это же и наши собственные делают, благо, кураторы у них одни и те же. Только толку от всех бывших и будущих шестёрок Токаеву, как президенту Казахстана, ноль…