{ 12 января 2022 }

Российские дипломаты и военные поговорили в Женеве с американскими

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Впереди общение с представителями Североатлантического альянса. Общее впечатление простое: американцы головы дурят и время тянут, как привыкли делать все последние 30 лет — и ведь не без успеха… До сих пор прокатывало, чего ж теперь не дождаться, пока Путина на посту президента не будет? Напрямую его спихнуть, правда, не удалось, и взорвать Белоруссию с Казахстаном пока не удалось, но мало ли что они нам ещё готовят? Такие люди. Не застрелят, так задушат, не задушат, так зарежут, не зарежут, так отравят. В личном качестве могут быть вполне ничего, но вся их государственная машина так устроена, что не уничтожить всех, с кем Америка имеет дело, она просто не может. Противники, союзники — им всё равно…

Понимать это надо, доверять им нельзя ни в чём, но обижаться на них бессмысленно — просто не надо поворачиваться к ним спиной и глупо подставляться, чем наше руководство довольно долго с упорством, достойным лучшего применения, занималось. Правда, вроде бы, наконец перестало, чего от него многие в стране давно ожидали. Ну, они меняются, мы меняемся… Нет ничего вечного под звёздами. С чем в Женеве американцы и столкнулись, поскольку говорили с ними там члены российской команды переговорщиков вежливо, но жёстко. Как у Гайдая было, с Папановым, насчёт: «Буду бить аккуратно, но сильно»? Тот самый случай. От чего в США и на Западе в целом давно отвыкли. По крайней мере, со времён Андропова с ними так никто не говорил. И, наверное, зря…

В принципе, впереди неизбежен конфликт между нами и, может быть, не один. Будут ли это привычные с советских времён «войны по доверенности», или на Западе внезапно начнутся отключения по неизвестным причинам всего того, что обеспечивает их собственную безопасность, а может быть там, где стоят за пределами американской территории их военные базы, начнёт происходить много удивительного и неприятного, пока говорить рано. Столько есть возможностей объяснить этим людям, что они неправы… Из Вьетнама их в своё время вышибли? Вышибли. Из Афганистана совсем недавно вышибли? Вышибли. Ну, так чем постсоветское пространство и Восточная Европа от них отличаются? «Янки, гоу хоум» — лозунг старый, проверенный. Не привыкать.

Евгений Сатановский


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