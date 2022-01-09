{ 9 января 2022 }

Роулинг досталось за стереотипы и предрассудки

Рубрики: [Telegram]  [Книги]  

Американский комик вылез из бункера, в котором провел лет эдак семьсот, и в полушутливой манере раскритиковал Роулинг за схожесть гоблинов-банкиров с евреями. Мы, ни разу в жизни не видавшие банкиров еврейского происхождения, тоже возмущены таким расизмом до глубины души и заявляем, что ассоциируем сынов Израилевых только с эльфами, как и все прогрессивные люди всех прогрессивных людей.

Что мамку Гарри Поттера не пинают сейчас на западе только самые ленивые — давно не новость. Правда, конкретно сейчас за писательницу многие вступились: кто, припомнив ее помощь еврейским организациям, а кто — попытавшись пояснить поверхностному юмористу, что гоблины, вообще-то, и правда лучше других существ подходят на роль операторов подземного хранилища. И если кому-то обидно его сходство с карикатурой, то, может, проще не обижаться, а перестать на нее походить?

Ждем исков из Азии ко всем авторам и конторам, использующим в одном предложении слова «орки» и «орда». Особенно не согласны с таким сравнением, видимо, эльфы Алма-Аты.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Роулинг и толерантность

    2. Роулинг и толерантность

    Джоан Роулинг, автору серии книг о Гарри Поттере, создавшей литературную вселенную, вернувшую к чтению сотни миллионов детей во всём мире, начали угрожать. Сначала на неё, женщину трезвомыслящую, во всех отношениях нормальную, с живым ироничным умом и чувством юмора, [Читать...]


  2. Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов против независимости Шотландии

    3. Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов против независимости Шотландии

    Писательница Джоан Роулинг пожертвовала 1 млн фунтов на кампанию против независимости Шотландии. На своем сайте она объяснила это решение: – Правда в том, что Шотландия — объект тех же самых воздействий двадцать первого века, что и остальной мир. [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»