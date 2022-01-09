Роулинг досталось за стереотипы и предрассудки

Американский комик вылез из бункера, в котором провел лет эдак семьсот, и в полушутливой манере раскритиковал Роулинг за схожесть гоблинов-банкиров с евреями. Мы, ни разу в жизни не видавшие банкиров еврейского происхождения, тоже возмущены таким расизмом до глубины души и заявляем, что ассоциируем сынов Израилевых только с эльфами, как и все прогрессивные люди всех прогрессивных людей.

Что мамку Гарри Поттера не пинают сейчас на западе только самые ленивые — давно не новость. Правда, конкретно сейчас за писательницу многие вступились: кто, припомнив ее помощь еврейским организациям, а кто — попытавшись пояснить поверхностному юмористу, что гоблины, вообще-то, и правда лучше других существ подходят на роль операторов подземного хранилища. И если кому-то обидно его сходство с карикатурой, то, может, проще не обижаться, а перестать на нее походить?

Ждем исков из Азии ко всем авторам и конторам, использующим в одном предложении слова «орки» и «орда». Особенно не согласны с таким сравнением, видимо, эльфы Алма-Аты.