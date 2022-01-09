{ 9 января 2022 }

Проснулся Евросоюз

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Как там было у классика? «Гигант расправил плечи»… Насчёт «гиганта» не скажем, разве что огромный, туповатый, наглый и дико прожорливый Гаргантюа, но что-то там в Брюсселе явно расправилось, так что по ситуации в Казахстане выступил, как всегда смешно и отчаянно бестолково, Жозеп Боррель. Текст стандартный: ни к чему не обязывающие заверения в обеспокоенности, выражения солидарности, которая, как и всё у европейцев, гроша ломаного не стоит, обещания помочь (чем они там могут помочь, кроме того, чтобы голову казахам, нам и всем прочим странам ОДКБ не морочить, и помолчать в тряпочку, сидя в своём углу?!) и, разумеется, обычная невнятная жвачка, насчёт того, что надо, давя погромщиков, обязательно права человека соблюдать. Это же и в самом деле сейчас в Казахстане главное!

Переводя на русский язык сказанное Боррелем, нужно строго соблюдать права этих самых бандитов, погромщиков и террористов, пытаясь их остановить. А то Токаев велел стрелять по ним на поражение — нехорошо это. Не по-европейски. Не может такое без содрогания перенести тонкая и чувствительная натура евросоюзовской дипломатии. Это же что выходит? Базовые принципы этой конторы под сомнение ставятся? Да ещё в каком-то Казахстане, который, с его экономической и политической многовекторностью, по всем параметрам должен Боррелю и его коллегам в рот смотреть и в ножки кланяться?! Совсем туземцы распоясались на постсоветском пространстве. Никаких правил хорошего тона не соблюдают. Фу, как это некрасиво! А ведь, казалось бы, такая многообещающая поляна для экспериментов в Казахстане была…

Там, правда, сейчас бандиты детей убивают, стреляют в полицейских и журналистов, на которых идёт целенаправленная охота, отрубают головы, поджигают общественные и административные здания, громят и грабят магазины, избивают и калечат прохожих. Но с европейской точки зрения это не главное. Главное — вступить в диалог с «мирными протестующими», найти с ними общие ценности и удовлетворить их законные требования. Тогда и только тогда в Казахстане всё будет хорошо — как только этого Токаев не понимает? Может, правда, в итоге будут тысячи и сотни тысяч убитых, включая его самого, и миллионы беженцев, как в Сирии, но это точно будет проблемой России, а не Евросоюза, которому до Казахстана далеко, как до Луны. Кстати, поэтому у импотентов никогда и не спрашивают советов по «Кама-сутре». Абсолютно бесполезное это занятие…

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Путин. Газ. Евросоюз

    2. Путин. Газ. Евросоюз

    Строительство “Северного потока — 2″ завершается. Меньше месяца осталось. Есть шансы на то, что Европа, так сильно озадаченная «глобальным потеплением», Гретой Тунберг, безуглеродной экономикой, которая призвана совершить чудеса в экологии и прочими изысками современного мира, где виртуальная реальность [Читать...]


  2. Евросоюз — это не какой-нибудь хромой селезень мировой политики

    3. Евросоюз — это не какой-нибудь хромой селезень мировой политики

    Жозеп Боррель, который в настоящее время является главной европейской затычкой для всех внешнеполитических и внешнеэкономических бочек, от лица Брюсселя, публично демонстрируя, что Евросоюз — это не какой-нибудь хромой селезень мировой политики, каковым он всё более явно выступает, а [Читать...]


  3. Егор Бероев проснулся знаменитым

    4. Егор Бероев проснулся знаменитым

    Артист Егор Бероев проснулся знаменитым. Не то что бы до этого он страдал от недостатка популярности, но жëлтая звезда и пара слов в порядке бреда о том, что прививки — это новый Холокост, и вуаля — о тебе уже [Читать...]


  4. Евросоюз настаивает на включении в переговоры с США и НАТО с Россией о стратегической стабильности

    5. Евросоюз настаивает на включении в переговоры с США и НАТО с Россией о стратегической стабильности

    Евросоюз настаивает на включении его, как отдельного игрока, в переговоры с США и НАТО с Россией о стратегической стабильности. Аргументы? Лучше всего тут подходит фраза товарища Саахова в исполнении бессмертного Этуша из «Кавказской пленницы»: “Обидно, да?!” Ничего другого, [Читать...]


  5. Евросоюз вступает в гонку национальных криптовалют

    6. Евросоюз вступает в гонку национальных криптовалют

    Евросоюз вступает в гонку национальных криптовалют: сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен дать зелёный свет проекту по запуску цифрового евро. Пока единственной в мире страной, где есть полностью работающая версия государственной цифровой валюты, остаются Багамы со своим «песочным [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»