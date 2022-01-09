Проснулся Евросоюз

Как там было у классика? «Гигант расправил плечи»… Насчёт «гиганта» не скажем, разве что огромный, туповатый, наглый и дико прожорливый Гаргантюа, но что-то там в Брюсселе явно расправилось, так что по ситуации в Казахстане выступил, как всегда смешно и отчаянно бестолково, Жозеп Боррель. Текст стандартный: ни к чему не обязывающие заверения в обеспокоенности, выражения солидарности, которая, как и всё у европейцев, гроша ломаного не стоит, обещания помочь (чем они там могут помочь, кроме того, чтобы голову казахам, нам и всем прочим странам ОДКБ не морочить, и помолчать в тряпочку, сидя в своём углу?!) и, разумеется, обычная невнятная жвачка, насчёт того, что надо, давя погромщиков, обязательно права человека соблюдать. Это же и в самом деле сейчас в Казахстане главное!

Переводя на русский язык сказанное Боррелем, нужно строго соблюдать права этих самых бандитов, погромщиков и террористов, пытаясь их остановить. А то Токаев велел стрелять по ним на поражение — нехорошо это. Не по-европейски. Не может такое без содрогания перенести тонкая и чувствительная натура евросоюзовской дипломатии. Это же что выходит? Базовые принципы этой конторы под сомнение ставятся? Да ещё в каком-то Казахстане, который, с его экономической и политической многовекторностью, по всем параметрам должен Боррелю и его коллегам в рот смотреть и в ножки кланяться?! Совсем туземцы распоясались на постсоветском пространстве. Никаких правил хорошего тона не соблюдают. Фу, как это некрасиво! А ведь, казалось бы, такая многообещающая поляна для экспериментов в Казахстане была…

Там, правда, сейчас бандиты детей убивают, стреляют в полицейских и журналистов, на которых идёт целенаправленная охота, отрубают головы, поджигают общественные и административные здания, громят и грабят магазины, избивают и калечат прохожих. Но с европейской точки зрения это не главное. Главное — вступить в диалог с «мирными протестующими», найти с ними общие ценности и удовлетворить их законные требования. Тогда и только тогда в Казахстане всё будет хорошо — как только этого Токаев не понимает? Может, правда, в итоге будут тысячи и сотни тысяч убитых, включая его самого, и миллионы беженцев, как в Сирии, но это точно будет проблемой России, а не Евросоюза, которому до Казахстана далеко, как до Луны. Кстати, поэтому у импотентов никогда и не спрашивают советов по «Кама-сутре». Абсолютно бесполезное это занятие…