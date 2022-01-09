Кто претендует на место лидера казахской оппозиции?

Кто сейчас претендует на место лидера казахской оппозиции? Есть несколько человек, о которых стоит рассказать подробнее. Эта информация в любом случае читателю будет интересна, а неровен час в какой-нибудь ситуации вдруг, да пригодится. Итак, первый из них — Мухтар Кабулович Аблязов, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана (апрель 1998 — октябрь 1999 гг.), председатель совета директоров «БТА банка». Лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Племянник ближайшего бизнес-партнёра семьи экс-президента Назарбаева, Кулибаева. Называет себя «лидером протестов» в Казахстане (2022 г.).

Осуждён в Казахстане и России за хищение более $ 6,5 миллиарда у возглавляемого им «БТА банка». Объявлен в розыск в Украине и Соединённом Королевстве (осуждён в Англии на два года лишения свободы за мошенничество и неуважение к суду). Проиграл ряд судебных процессов в Англии и на Украине о взыскании с него ущерба причинённого в результате мошеннических действий «БТА банку» в России, Казахстане и на Украине. Активно сотрудничает с французскими и американскими спецслужбами.

Известно, что при бегстве из Казахстана он оставил несколько закладок с наличными деньгами, в том числе два 20-тонных контейнера. Валюты закладок — тенге, доллары и евро. Общая сумма на июль 2020 года — около €2 миллиардов. В течение десяти лет (2011-2021 гг.) ведёт переговоры с семьей Назарбаева об условиях возвращения в Казахстан и цене этого возвращения. Состояние оценивается более чем в $ 3 миллиарда.

В отношении Аблязова имеется ордер Интерпола (Казахстан, Соединённое Королевство и Украина) на задержание и привод для допроса в качестве подозреваемого. Ограничения на перемещения и особенно проблемы с английским правосудием существенно ограничили сотрудничество западных спецслужб с Аблязовым. В отличие от других видных оппозиционеров, Серика Ахметова и Акежана Кажегельдина (о которых речь будет вестись отдельно), Аблязов не пользуется поддержкой казахских элит, сумев вступить в финансовые конфликты с большинством из первой десятки казахского списка Forbes.

ДВК в Казахстане в первую очередь ориентируется на городскую молодёжь в возрасте 20-25 лет со знанием английского языка. ДВК финансирует несколько образовательных проектов в учебных заведениях Саудовской Аравии, Турции, Франции и Прибалтики. Эта структура Аблязова ведёт активную пропаганду против действующей власти и враждебно настроена по отношению к России.