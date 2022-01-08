{ 8 января 2022 }

Сцены с Мистером Бигом вырезали из «Секса в большом городе» даже в качестве воспоминаний о нем

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Реальность и вымысел давно научились переходить друг в друга. Стоило парочке актрисулек публично вспомнить, что актер Крис Нот их якобы домогался и насиловал, как любимца публики Мистера Бига, коего и играл актер — «убили» инфарктом прямо на велотренажере (технически, это произошло раньше обвинений, но почти все уверены, что продюсеры уже знали о назревающем скандале, вот и дали нужную команду сценаристам).

И просто убить показалось мало. На фоне шума от негодующих феминисток Мистера Бига вырезали еще и из остальных эпизодов сериала, где он должен был мелькать в мелодраматических флешбэках (это, кстати, идет вразрез с версией о преднамеренном убийстве персонажа, но кого волнуют такие тонкости?). Всем интереснее теперь, позволят ли Саре Джессике-Паркер в финальном эпизоде хотя бы романтически выбросить прах супруга с Моста Искусств. Возможно, сойдутся на компромиссе, где романтически выбросит, но перед этим все-таки плюнет.

А скорее просто тупо вырежут своей не замолкающей ни на миг бензопилой культуры отмены. Как сделали это, например, создатели велотренажеров, на одном из которых и умер Мистер Биг. Если помните, мы писали, что на фоне жуткого падения их акций креативщики компании запустили ролик, в котором Мистер Биг на самом деле жив. Так вот теперь их удалили со всех официальных площадок, и интересно, не повысились ли акции компании, выпускающей, как оказалось, кармические велотренажеры, убивающие бывших насильников?

Хотя нет. Не интересно.

НЕВМИНКУЛЬТ


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