Киностудия имени Горького напишет письмо Деду Морозу

О планах киностудии имени Горького поделилась на днях Юлиана Слащева. Мы много говорим о капитальном ремонте и физическом преображении студии, но главный ее актив и задача — производство кино, а потому интересно было окунуться и в творческие планы, а не в очередной раз радоваться новым залам и центрам.

Уже в этом году здесь обещают выпустить 15 документальных фильмов. Общее число проектов достигает 30, и шесть из них уже запускаются в производство при поддержке Минкульта. Особенно выделили «Большой адронный коллайдер», хореографический проект о Галине Улановой (совместно с Аллой Сигаловой) и почему-то фильм-биографию о любимице западной прессы Раисе Горбачевой (возможно. дело в 90-летии со дня рождения, отмечавшегося как раз 5 января).

То ли в честь недавнего праздника, то ли с пониманием, сколь плохо обстоят у нас дела с современными новогодними фильмами, в Киностудии сделали изрядный «елочный» акцент. В текущем году должны завершить сценарий проекта «Письмо Деду Морозу» и начать производство новогодней семейной комедии «Дядя из Чикаго». Также анонсированы игровые фильмы «Чижик», «Каникулы с привидениями», «Хочу жениться!» и новая экранизация «Вам и не снилось».

Что касается письма Деду Морозу, то, в принципе, подарков студия получила на много праздников вперед — теперь время быть хорошими мальчиками и девочками, чтобы оправдать оказанное доверие.