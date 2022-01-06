Что в черном ящике?

Французский фильм «Черный ящик», словно иллюстрируя собственный сюжет, никак не мог достучаться до аудитории. Прокат переносили, затем кинотеатры закрывались, и вот, наконец, кинокомпания Про:взгляд все же организовала показы.

Мнение вполне однозначное: любителям в меру крученых историй смотреть стоит — неспроста «Черный ящик» называют главным триллером года, да и оценка у фильма на imdb соответствующая. Это очень актуальный фильм-расследование, построенный вокруг дискуссии о выборе между двух зол в авиации: человеческим фактором и уязвимостью ИИ, получившего слишком много прав.

Вместо экшена здесь — разгон конфликта и закручивающиеся витки расследования. Герой соответствующий — гений с идеальным слухом, работающий экспертом по расшифровке черных ящиков и обладающий достаточно прочным стержнем, чтобы пойти против системы, которой выгодно списать очередное крушение на обычного террориста и оплошность стюардов.

С задачей интересно раскрыть специфику работы экспертов по черным ящикам — авторы справились отлично: техническая сторона исследуется и показывается очень тщательно (порой даже с перебором), а напряженный конфликт держит внимание, пусть конкретно поиск истинных виновников на добрые полчаса опережает новую фазу интриги — удастся ли их прижать к стене.