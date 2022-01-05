И снова о Казахстане. Точнее, об одной, более чем конкретной проблеме, которую масштабные волнения, идущие в этой стране, где протестующие сносят не только власть Назарбаева, но и всё его наследие, высветили более, чем явно. Что будет после того, как дым уличных сражений рассеется, с тамошними русскими, русскоязычными и бывшими советскими, современными, ориентировавшимися на Россию казахами? Несколько миллионов человек, между прочим! Причём речь не о риторике в стиле «русского мира» и прочей агитации и пропаганде, в которую даже сами её авторы не слишком верят. Речь о конкретных живых людях, которых, если что, там так гнобить начнут, что нынешняя ситуация на Украине и в Прибалтике за счастье может показаться. Их если резать начнут, начальство наше, что делать будет?!

Если судить по Украине — ничего или почти ничего. Там за долгие годы всё до такой степени усилиями отечественных чиновников и политиков зашло в тупик, что от них всех с души воротит — и от чиновников, и от политиков. Делать то, что необходимо, они не хотят и не будут. Им-то это зачем? Им в их личном качестве? Их всё устраивает. Они решают одновременно все свои проблемы, включая экспорт газа, распил бюджетов, обеспечение обороноспособности страны, поддержание баланса отношений с США, Евросоюзом и Турцией, отмахивание от санкций и от оппозиции, борьбу с коронавирусом, а также создание у населения ощущения, что до него и его проблем кому-то наверху есть дело. На фига ему, начальству нашему, ещё несколько миллионов людей, которых нужно хоть как-то обустроить и о них начать заботиться?

Влезать в передел границ бывшего СССР с тем, чтобы люди эти оказались в безопасности там, где их не будут притеснять или убивать, начальство не готово. По Донбассу понятно. То ли потому, что само оказалось у власти исключительно благодаря разделу СССР и не уверено, что пойди оно навстречу требованиям огромной части населения страны, которое считает это глупостью и преступлением, его собственная легитимность не окажется под вопросом — как минимум в глазах соседей и Запада. То ли ждёт неизвестно чего. То ли ему просто в лом действовать в том режиме, который требуется для решения проблемы. Воевать оно не хочет, хоть тресни. А переселять людей, да ещё всерьёз… Нашим чиновникам это вообще ни к чему. Они не для того программу помощи соотечественникам придумали, чтобы всерьёз ею заниматься.

Говоря проще — они не израильтяне с их алиёй и абсорбцией и не китайцы с их подходом к тому, что китайские земли, населённые китайцами, должны быть Китаем, как им стали Макао с Гонконгом и станет Тайвань. Если бы наши начальники так насчёт России считали, может СССР бы и не распался, а даже распавшись, собрался бы вновь в единую страну, для чего особо ничего не нужно было делать ещё в 2000-х. Но мы пошли другим путём и пожинаем те плоды, которые сами же и посеяли. Точнее, посеяли их предшественники действующего Первого, но он-то их наследие сохраняет. Может и прав… В конце концов, кто сказал, что мы на самом деле представляем собой то, что насчёт себя думаем и способны на то, на что должны быть способны? Людей только жалко. Они пока что и в Путина верят, и в Россию…