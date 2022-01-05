12 стран объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Пока 12, хотя их может в результате оказаться больше. К США в этой показательной акции присоединились Канада, Австралия, Великобритания, Япония… В общем, ближайшие союзники, из тех, у кого на Китай зуб. При этом их спортсмены там выступать будут, но политики из бойкотирующих Олимпиаду стран на неё не поедут. Что ни в малейшей мере не взволновало китайское руководство, которое объявило, что их туда никто и не приглашал. Ах да! Учитывая то, что бойкот формально организован для поддержки уйгурских сепаратистов, действующих в СУАР, его поддержал Международный совет имамов, решивший, что его последователи в Китай на Олимпиаду ехать не должны. Бойкот, так уж бойкот.

Последнее китайцев скорее обрадовало, чем расстроило. КНР ведёт на своей территории длительную кровопролитную войну с исламистскими боевиками и поддерживающим их уйгурским подпольем. Им только у себя на домашней Олимпиаде болельщиков этих структур не хватало. Всё равно, как если бы им «Аль-Каида» или ИГ бойкот объявляли… Исламисты с возу, Олимпийские игры провести легче. То же самое с каким угодно числом стран, которые включились или ещё включатся в дипломатический бойкот. Шли бы они все подальше — и с китайской, и не с китайской точки зрения. А вот, что более серьёзно — это то, что впервые в истории 20 стран отказались на время Олимпиады объявлять перемирие. Причём страны более чем серьёзные, включая США, Индию, Турцию, Японию, Канаду, Австралию и Великобританию…

Очень неприятная ситуация, которая обозначает де-факто такой кризис в олимпийском движении, которого отродясь не бывало, хотя, вообще-то эта частная лавка изначально славится своими скандалами, олимпийские принципы давно дышат на ладан, что было яснее ясного видно по допинговому скандалу с российскими спортсменами, и если Олимпийские игры окончательно стали ареной спекуляций и провокаций США и их партнёров против американских конкурентов, то не пошли бы они все, куда подальше? Имея в виду Международный Олимпийский комитет, Соединённые Штаты и всех их болельщиков и наперстников? Можно и другие спортивные турниры мирового класса организовать, ничуть не менее зрелищные, но без грязых политических интриг. Давно напрашивается эта идея…