Совместное заявление ядерных держав, которые много чего подтверждают, много о чём заявляют, всячески демонстрируют, что привержены режиму нераспространения и ядерной войны не хотят, восторженно воспринято прессой, со скрытой гордостью — дипломатами, которые не забывают упомянуть ненароком, что эта бумага — результат именно российских, то есть их, усилий и, знамо дело, расхвалено политиками. Разобрали его и так, и эдак, обсудив, что скрывают те или иные формулировки и как их можно и нужно интерпретировать. Между тем — имеет место быть обычная ситуация, когда игроки за всё хорошее против всего плохого, но толку от этого в реальной жизни на удивление мало. Не больше, чем от 10 библейских заповедей, которые в теории тоже чертовски хороши.

Нет, ну понятно, что как фон для предстоящих переговоров России с США и НАТО и как символ того, что люди, призванные принимать решения, сбрендили не до конца и этого конца для самих себя и стран, которые представляют, не хотят, заявление прокатывает. Толку от него на практике ноль — теоретический трёп чистой воды, но на общем напряжённом фоне и при всеобщем ожидании чёрт знает чего, успокаивает нервы наиболее чувствительной и эмоциональной части населения. Такая дипломатическая психотерапия. Вроде призывов ведущих интернет-тренингов расслабиться, дышать полной грудью, слиться со вселенной, отбросив дурные мысли, и дать позитиву проникнуть в организм, открыв ему навстречу все чакры (что бы это слово ни означало). Ну, открыли — все семь. Дальше, что?

Говоря проще, пока мы имеем дело даже не с необходимым, но недостаточным условием успеха переговоров, а с мало что означающим призывом кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно». Который сам по себе смотрится отлично, но мышей из мультика ни к чему без встряски и таски не приводил ни в одной из серий этого бессмертного мультшедевра советских времён. Притом, что параметры безопасности определяют отнюдь не дипломаты, но военные и спецслужбы, так что в тот момент, когда, говоря условно, Шойгу, Герасимов, Бортников и Нарышкин (как минимум) Путину подтвердят, что у них за безопасность России нет более никаких опасений и все достигнутые параметры этой самой безопасности чётко подтверждены, легко проверяются и в случае их нарушения могут быть Россией легко восстановлены, тогда и можно будет облегчённо вздохнуть.

Автору за 60 с лишним лет его жизни довелось быть лично знакомым с массой министров иностранных дел, от Шепилова до Лаврова. И среди них в новые времена были и Примаков, и Козырев. Так что дипломатам он, конечно, верит — среди тех, кого он в МИДе лично знает, есть много замечательных профессионалов, но с некоторой оглядкой. Им, как и всем людям, свойственны слабости, одна из которых — переоценка той роли, которую дипломатия играет в современном мире. Так что, скажут военные, разведчики и контрразведчики, что страна в безопасности, настанет пора открыть шампанское. А пока рано. Более, чем рано. Всё ещё может случиться. Первой мировой войны никто не хотел, Вьетнамская война или войны в Афганистане — и наша, и американская, не были запрограммированы изначально, и таких примеров в истории тьма тьмущая. Так что, «будем посмотреть», чем всё обернётся.

Журналистам, конечно, писать и говорить о чём-то нужно, ну, они и нахваливают то, что есть — как сейчас принято, чрезмерно. Эмоций многовато. Оно, конечно, неплохо для праздной публики, но так и тянет сказать: «Холоднокровней, Маня. Не надо так рано поднимать такой бурный гвалт и заводить такой кипеш. Вас ещё только спросили, насчёт того, что Вы делаете вечером со смутной мыслью использовать по прямому назначению, так что не надо придумывать имя третьему ребёнку. И даже первому не надо.» А то вечно мы всей страной, последние 30 лет, как романтичная провинциальная дура чего-то хорошего от жизни, непонятно на каких основаниях ждём. Ну, правда, может быть, наконец перестали и перешли в адекватное состояние. Игра началась. Новая Большая игра.