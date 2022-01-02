Красивые цифры

Новый год настал, 2022-й. По цифрам смотрится красиво. По перспективам… Увидим. Во всяком случае, все те, кто хотел чего-то нового, его наверняка получат. Будет ли это именно то, что они просили — вопрос, но ведь не зря говорят: «Бойтесь того, что ваши желания сбудутся». Сбываются-то они, как правило, до того косо и криво… И ведь понятно почему. Желания-то у всех есть, у всех они разные и часто диаметрально противоположны. Торпедируют друг друга наши желания. Отклоняют от изначальной трассы. В результате, что сбудется, то и сбудется. Остаётся примириться с обстоятельствами и попытаться обернуть их в свою пользу, кто на это, конечно, способен. И так до следующего Нового года, когда будут новые желания и новые надежды. Они всегда у всех бывают.

Отгремели салюты, отсветили фейерверки, отзвучали концерты, отшутили юмористы, отговорили политики. Новый год пришёл. Публика отгуляла, отшумела и отоспалась — к полудню более или менее вся. Начинается великий всепланетный опохмел, потом первый в Новом году перекус и поездки по гостям к родне и друзьям. Это такая же традиция, как шампанское под бой курантов, новогодняя речь президента и оливье на столе — по крайней мере, в нашей стране и на её бывших окраинах, которые теперь независимые республики и очень этим гордятся. Ну, дай им всем Б-г тоже хорошего года. Жалко, что ли? Свои, всё-таки. Это как члены одной семьи после развода. Обиды-обидами, но общее прошлое не отменишь. Да и зачем? В нём много хорошего было. С годами плохое уйдёт, в памяти одно только хорошее и останется…

Новогодние каникулы настали. Длинные, нажористые, гостевые. Короновирус, конечно, свои коррективы внёс, но и вакцинация зря не прошла: на удивление много народу улетело заграницу и отъехало на курорты — и зимние, со снегом, и на югах — в Сочи и Крыму веселиться. А так, шлют поздравления и с тёплых морей, из-под пальм, и из Европы, и из Северной Америки. Там у кого-то дети, внуки и прочая родня, у кого-то обустроенные на пенсию семейные гнёздышки, а у кого-то ни любимой родни, ни недвижимости, но им просто дома в Новый год не сидится. Очень распространённая у нас категория народу. Наверное из-за того, что при советской власти особо никто никуда не ездил и ничего за пределами собственной страны не видел. А может, это просто национальный характер у нас у всех такой, неугомонный — оттого и страна такая большая. Так что, с Новым годом! С новым счастьем!