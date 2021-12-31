Новогодние привычки…

Новый год вот-вот наступит. Народ по всей стране куховарит, как заведённый, готовится к вечеру столы накрывать. Принято у нас так, хоть тресни. Ёлки по домам стоят — у кого натуральные, у кого искусственные, чтобы после с хвоей не мучиться и изо всех щелей её не выковыривать. Мишура блестит, гирлянды разноцветными огоньками горят, на ветвях висят шарики, стеклянные и металлические шишки, фигурки зверушек и прочая симпатичная игрушечная дребедень, иногда доставшаяся ещё от родителей и дедушек с бабушками, довоенная, а то и дореволюционная, которая вынимается из ваты раз в год и потом туда же, в коробки, до следующего года и возвращается… Ну, а на верхушках звёзды всех типов и видов или навороченные навершия…

Что до традиционных восковых свечей — они теперь горят в квартирах разве что самых оголтелых романтиков. Очень уж пожароопасны. Хотя толстые, цветастые, ароматизированные, в керамических футлярах или металлических подсвечниках, на столы ставят. Живой огонёк душу греет и сердце веселит. Правда, на тех столах вовсе не свечи — главные персонажи новогодней ночи. Нарезка мясная, нарезка рыбная — это святое. Лимон тонкими ломтиками, маслины и оливки, грибы и огурчики солёные и маринованные, квашеная капуста, острая корейская морковка — теперь непременная часть российского праздничного стола. Бутерброды с икрой — у кого какая, но с красной обязательно. Форшмак и печёночный паштет, если хозяйка умеет их делать. И это только начало.

Оливье и селёдка под шубой — обязательная программа. Холодец с горчицей и хреном — белым и розовым, со свекольным соком, произвольная. Не все им теперь заморачиваются, а зря. Сырная тарелка, с мёдом, сухофруктами и орехами — по-европейски, или без заморочек, как у нас отродясь и было принято. Хлеб — белый и чёрный, без которого в России стол — не стол. Пирожки, если успели напечь. С капустой и луком, луком и яйцом, мясом и морковкой, луком и ливером… Ну, и со всем прочим, чего туда напихать можно. И ведь, что интересно: расстегай теперь на столе — редкий гость, и кулебяку встретишь не чаще, а пирожок устоял и распространился по всему миру. Нет страны, где он бы не шёл на-ура. Ну и, понятно, салаты, салаты, салаты… Тёртая морковь и свекла, с чесноком или черносливом и грецкими орехами, с майонезом или сметаной. И так далее — согласно обычному раскладу.

Для любителей здорового образа жизни — листовой салат, с оливковым маслом и винным или бальзамическим уксусом, как у итальянцев. Из нового — авокадо с помидорами. Экзотические продукты в России осваивают куда успешнее прочих импортных заморочек. И непременно на столе должно быть шампанское. Нет, вино и водка, коньяк и виски, джин с тоником или без, соки и воды всех типов, сладкие и нет, газированные и без газа — это тоже непременная часть отечественного застолья. Но шампанское — часть обязательная. Брют для людей аристократического толка. Что послаще, для нормальной, не столь искушённой публики. Ну, не любит у нас народ кислятину пить, хоть тресни. Не приучится, сколько ему ни рассказывай, что именно этот самый брют — настоящее шампанское, и всё!

Горячее, к которому все уже изрядно наелись и слегка осоловели… Запечённая в духовке птица, часто начинённая — курица или индейка, утка или гусь — если особо тянуло на подвиги. Мясо — хоть домашняя буженина (ах, как пахнет свиной окорок, когда его запекают, натерев солью и перцем и утыкав ломаным лавровым листом с давленым чесноком, или смазав дижонской горчицей!), политая собственным соком, собранным с противня, хоть жаркое, протомлённое до состояния “мясо — как масло”, хоть запечённое с луком и сыром под майонезом, почему-то именуемое у нас «по-французски». Впрочем, так и рыбу запечь хорошо, типа трески. Ну, или что там ещё из рыбы… Стейки из лосося или тунца, дорада или морской язык целиком, северный палтус или тюрбо, зажаренные на решётке…

Гарнир — непременно. Картошка, жареная с грибами или без них, картофельное пюре или рис, который так хорош к жирному мясу и птице, овощи на гриле и мочёные яблоки… Притом, что овощи на столе должны быть непременно — свежие и маринованные, целиком или крупно нарезанные, под удобство укуса. Ну и, понятно, фрукты. Мандарины, апельсины, яблоки, бананы и, если диабета нет, виноград. Ананас? Может быть. Манго? Вполне. Можно, конечно, и грейпфрут для красоты, но лучше помело — не так кисло. Что до десертов, сил на них обычно не остаётся, но стол от них ломится. Пастила и зефир, шоколадные конфеты и торты всех разновидностей, от простого вафельного в шоколаде, до кремовых… Ну и, понятно, что какая хозяйка решила для семьи и гостей соорудить из личных достижений по кондитерской части. Новый год — самый весёлый и обжористый день в году!