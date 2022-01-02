Информация о том, что в Институте философии за не самый маленький в мире грант выполнена работа по теме: «Является ли злом существование ада» настораживает и веселит одновременно. Если институт занимается такими же вопросами, которыми христианская философия занималась всё Средневековье, то почему он входит в состав РАН, а не РПЦ? И разработаны ли темы: «Является ли добром существование рая», «Чем является существование чистилища», «В чём смысл жизни», «Роль демиурга в создании Российской Федерации» и другие столь же животрепещущие проблемы современности. Хотя, надо признать, тема чисто философская — даже схоластическая. Ни дать, ни взять — Кант, Аристотель и Шпенглер в одном флаконе с Блаженным Августином, Спинозой и Флоренским.

С другой стороны, закладывается резонное подозрение: не чморят ли институт в информационном пространстве после того, как кривовато пошла недавняя попытка его захвата, под благословение высокого начальства, когда весь коллектив дружно хотел одного директора, имеющего немало заслуг перед наукой и коллегами, ему попытались впарить другого, который никаких заслуг не имел и был плох и скандален до крайности, но в итоге, после коллективной жалобы наверх и скандала, пока что поставили третьего. Там, в скандале, среди фигурантов, которые крышевали не прошедшего пока что кандидата, и целый полпред был, и широко известный в узких кругах бизнесмен с большими амбициями, тягой к монархизму и православию в особо консервативной форме, и другие ВИПы.

Запросто могли начать прессовать структуру, а СМИ у них и свои есть. Провести такого рода спецоперацию — не вопрос. Тем более, что академия нынче не в фаворе, активы у неё отчиняют без особой оглядки, а институт, хотя бы даже всего лишь и философии — он и в Африке институт. И недвижимость, и ниточка к бюджетным деньгам. Мало ли, что умелый человек на нём заработать может, особенно если хорошо разбирается в том, чего начальство хочет и как в его хотелки получше встроиться. Это же, по нынешним временам, главное? Ну, и… Жалко только, что так и не сообщили в новостях, как там насчёт ада и дьявола. Интересно же, что там по этому поводу учёные сказали. Тем более, тема ёмкая и актуальная по нынешним временам до крайности. За неё и епископа можно присваивать, и доктора наук давать. На выбор…