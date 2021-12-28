Заливная рыба уже не кажется гадостью

Марюс Вайсберг в очередном интервью поделился ожиданиями новогодней премьеры его нового фильма. Как мы не раз писали, речь об американском ремейке «Иронии судьбы, или С легким паром».

Режиссер рассказал, что фильм получился веселым и душевным, называется он «О судьбе», а выйдет на Netflix 31 декабря. Снять ремейк советского шедевра удалось всего за 28 дней, а лично нам прямо въелась в сознание одна фраза, которая, как нам кажется, ярче всего иллюстрирует ожидаемый фильм.

Делясь забавными случаями на площадке, Вайсберг вспомнил, как во время съемок драки между Ипполитом и Женей Лукашиным последний должен был от сильного удара перелететь через огромный торт, а тот был в единственном экземпляре, и вся съемочная группа с тревогой наблюдала, не врежется ли Женя Лукашин в этот торт, испортив ценный инвентарь и вечернее чаепитие. Странно, кстати, что волновались — получилась бы превосходная, очень американская юмористическая сцена.