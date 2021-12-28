Ещё раз об импортозамещении, Евросоюзе и его претензиях к России на 290 млрд. евро. Отечественный Минэкономразвития, который не то, чтобы особо экономику страны развивает, но некоторое отношение к ней имеет: справки там всякие руководству наверх даёт, цифрами его снабжает и грамотно объясняет, почему у нас в экономике всё так, как есть, и лучше не будет, поправку внёс. Европа с нас, оказывается, пока вышеозначенную сумму не требует. Это она свою упущенную прибыль на наших госзакупках обозначила и требует их правила изменить, чтобы своё в Россию поставлять туда, куда её производителей сейчас не пускают, в том числе из соображений безопасности. Обеспечение гостайны там, опасность кибершпионажа и так далее, и тому подобное.

Потрясающая приверженность свободе торговли! Тот самый случай, когда в годы юности автора его не слишком вежливые однокашники по Московскому институту стали и сплавов спрашивали у излишне оборзевших коллег: «А из женского белья ничего не надо?» — и в случае, если человек не понимал, что сильно зарвался и сейчас его будут бить, он огребал. Поскольку, как ещё вразумить особь, которая простого русского языка не понимает? А ведь были такие, были… И попадались не реже, чем в нынешней Европе! Там же, если уж вспоминать о свободе торговли, никаких ограничений на товары и услуги из России нет? Санкции против наших компаний не введены? Пошлины нулевые на российскую продукцию? Программное обеспечение в их госструктурах, армиях и оборонке — сплошной Касперский?

Нет, ну понятно, что у них, в том числе странах НАТО, о таком и речи быть не может — никто даже не заикается. Хотя криков о русских хакерах и их тлетворном влияние на всё, что там косо и криво происходит, от американских чудес с выборами до европейских с референдумами об отделении тех или других регионов от стран, в которых они не хотят более состоять, полно. А уж про шпионов из ГРУ только ленивый не писал. Но это там. Им остро необходимо охранять от нас свои секреты. У нас их в принципе быть не должно. Так что, какое может быть импортозамещение в российских госзакупках? С ума в России посходили, что ли? Срочно сменить правила! Разведки их у нас забуксовали, что ли? Или отключить всё, что им надо, когда надо, они у нас больше не могут? Обидно, да?!