{ 27 декабря 2021 }

Вачовски пообещала больше не возвращаться к «Матрице»

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Вачовски пообещала больше не возвращаться к «Матрице», и это очень хорошая новость. Намного лучше самого фильма, о котором мы даже не стали делать серьезный обзор (но очень надеемся, что его сделает Евгений Баженов, ведь уж тут его излюбленный корм в виде неувязок, алогичностей, условностей и корявой до изнеможения повесточки — в эпохальных количествах).

Сама Вачовски, слегка противореча внутрикиношной версии (что WB, якобы, не оставили вариантов, собираясь делать сиквел\ремейк\оммаж в любом случае), пояснила, что сценарий новой «Матрицы» был для нее просто отдушиной после потери близкого человека, и эта версия многое поясняет в упрямом уводе фильма в область унылой сай-фай-мелодрамы.

Но так как в голове у Вачовски давно какая-то каша, не получилась и мелодрама. По факту, зритель получил силиконовую пустышку, строящую из себя интеллектуалку, но неспособную скрыть за таинственностью недомолвок полнейший идейный штиль. Начало фильма еще хоть как-то держится на ожидании поворотов или ответов, но еще задолго до титров ты понимаешь, что Вачовски не скрывает ответов — она их не только не знает, а даже не хочет знать и чуть ли не бравирует этим незнанием.

Вот и получился какой-то «Незнайка в матрице», хуже которого может быть (судя по трейлеру) только «Незнайка на Луне». Но от второго-то мы изначально ничего не ждем, а тут иррациональные, словно Нео, надежды все-таки оставались.

Какая-то польза от «Матрицы» есть. Возникло ощущение, что ее и выпустили-то просто тупо освежить потускневшие мемы — вручить их еще одному поколению. Но вышло так, что фильм склепан и правда для сугубо клипового мышления, но настолько пропитан отсылками к старым «Матрицам» и назойливым (хотя иногда и забавным) самолюбованием, что по итогу непонятен толком и молодежи.

В итоге синие и красные таблетки снова покрутятся в мемах, зеленые цифры потекут по мониторам и счетам актеров, но от этой «Матрицы» не осталось в памяти ни кадра, ни мысли, и поклонники, скорее всего, просто ее сотрут как неудачное обновление, откатив свою память кто к финалу трилогии, а кто и к титрам лишь первой части.

В фэнтези заклинания полноценного «воскрешения» и «поднятия мертвеца» в виде зомби — очень разные вещи. «Матрица» показала, насколько.

НЕВМИНКУЛЬТ


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