К «Самсунгам» привыкать пора

Интересно, нам «Эппл» смартфоны уже перестал поставлять, в качестве части широко разрекламированных американских санкций, которые тамошние дуболомы из местного начальства собираются наращивать, ввиду анонсированной ими войны России против Украины? Могут теперь мужики наши спокойно вздохнуть и снизить избыточные траты на жён и любовниц? А то скоро секс совсем разорительным станет. Пускай к «Самсунгам» дуры гламурные привыкают, пока им отечественную хрень, производства казнокрадов из «Роснано», не пришлось осваивать. Дождутся ведь! Хотя, говоря по чести, где американцы эти свои смартфоны производят? Не в Китае ли? Или на Тайване? Так их тогда в Россию, что оттуда, что отсюда в любом количестве пришлют. Бизнес есть бизнес. Этого только в Госдепартаменте и Конгрессе США не понимают.

Интересно, на что они со своими санкциями надеются? Или ни на что особое, а просто гадят из принципа, не задумываясь, зачем, как сошедшая с ума бабушка-соседка в коммуналке, которая на кухне в чужие кастрюли толчёное стекло подбрасывает? Похоже на то… По стилю и уровню риторики, как раз такие типажи. Дожила Америка до самого позорного за всю её историю начальства. И всему остальному миру с ним приходится жить, пока они окончательно не развалятся или не прочистят мозги людям, принимающим в этой стране решения — на что, впрочем, надежды мало. Хотя, может быть, выдавая в окружающую среду конгениальную идею о запрете экспорта в Россию смартфонов, они на что-то всерьёз надеялись и чего-то существенного хотели добиться? С них станется…

К примеру, логика была такая, что гламурные тёлки всех возрастов, разъярённые идеей прекращения поставок в страну смартфонов, соберутся огромной толпой в Москве, пойдут штурмовать Кремль, захватят его и наконец-то свергнут Путина? Навальному это с его ФБК не удалось, Каспарову не удалось и даже у Ходорковского шансов мало, не говоря уже об «Эхе» с «Дождём», но толпе охреневших без любимой игрушки баб — удастся. Инстаграмма и блог — великая сила в умелых руках дам полусвета, а также боевых подруг и чад отечественной бюрократии и делового сообщества. Как их не убояться? Трепещите, диктаторы, сатрапы и их сподвижники! Идёт на вас демократия западная со всеми своими санкциями. Не устоять против неё никому… То есть, всё-таки, они полные идиоты. Иначе никак не выходит.