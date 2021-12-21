21 декабря. День Зимнего солнцестояния — самый короткий день в году. Ну, или самая длинная ночь. С какой стороны взглянуть. На улице холоднее холодного — нормальная зима. По крайней мере, в Москве и Подмосковье. Опять же, снега навалило… В городе он сильно растаскан и загрязнён автомобилями, зато в деревне белый, как молоко, и исключительно хорош для лепки снеговиков и прочих сезонных развлечений. Дети ему радуются со страшной силой, тем более, что по нынешним временам их можно не кутать в тяжёлые мутоновые шубки и не вставлять в валенки с толстыми колючими носками, а обходиться лёгкими, но тёплыми цветастыми комбинезонами. Шарфы, варежки и вязаные шапки прилагаются, а вот маслом губы и щёки перед выходом на улицу уже не мажут.

Прогресс! По автору в раннем детстве мама перед прогулкой кусочком сливочного масла проходилась. Как этот вкус с тех пор запомнился… По уровню противности он был сравним только с запахом лыжной мази, которой папа перед тем, как пойти прокатиться, над кухонной газовой плитой ходовую поверхность лыж обрабатывал. Она была разная для разной погоды. Температура, тип снега: влажный, сухой, с наледью или без… И пахли эти разноцветные бруски по-разному, но, что называется, не парфюмом. Скорее смесью солидола или дёгтя со скипидаром. Теперь лыжи и добавившиеся к ним сноуборды — зимнее развлечение сына, которое летом сменяют роликовые коньки всех типов и видов, велосипед и, с недавней поры, надувная моторка, байдарка и каяк. Хоть кто-то в семье спортсмен!

Интересный день — Зимнее солнцестояние. 21.12.2021 года. Дальше световой день будет только прибавляться, что радует. А то совсем последние два года зимой на душе тошно с бесконечными разговорами о Турции, вакцинации и борьбе с ней, короновирусе, Украине, бодании с НАТО, вечными то ли переговорами с США, то ли их имитацией, и осточертевшим до предела вопросом: сертифицируют немцы “Северный поток — 2″ или нет. Душа отдыха просит, а тебя прессуют из каждого утюга. Так настохорошело… Хотя бы про Навального и Тихановскую давно ничего особо не слышно, и то хорошо, да Греф с Чубайсом редко появляются в эфире. А то совсем волком выть хотелось.

Впрочем, сменившие их на экранах Голикова с Поповой не лучше, но тут хотя бы можно отключить звук.

Поменьше темноты за окном и побольше света, хотя бы на несколько минут, зато каждый день — это здорово. Скоро Новый год — полторы недели осталось. Впрочем, традиционно начнёт праздновать народ на несколько дней раньше, с Рождества, как у нас водится, католического (при минимуме католиков в стране, но привычке отмечать какие угодно праздники). Потом будет новогодняя ночь, а там — долгие зимние каникулы и много чего и в течение них, и после. Православное Рождество (его тоже все отмечают), Старый Новый год, Китайский Новый год, День Святого Валентина (с ним, как и с Хэллоуином, начальство упорно и безнадёжно борется, но шло бы оно лесом со своими хотелками — народу они нравятся)… А начинается всё сегодня. Ханука тоже зимний праздник, но очень уж проходит рано для по-настоящему долгой гулянки. Так что, да здравствует свет!