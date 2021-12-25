Интересно, что скажут (если успеют) в американском начальстве, когда и если у начальства российского закончится его феноменальное терпение и все, кто этого заслуживают, причём очень-очень давно, наконец-то огребут от него своё? Вместе или порознь, чтобы растянуть удовольствие, не так важно. Как придётся, так и огребут. Благо, Штаты тут первые на очереди стоят и нет ни малейшего сомнения, что вне зависимости от конкретного расклада, бить будут в первую очередь по лидеру атакующей Россию своры. По ним, стало быть, и будут. Иначе расшифровать всё, что было от лица российского президента сказано по поводу продолжения их игр с НАТО, Украиной и Грузией, невозможно, на какой язык ни переводи.

То есть, наверное, кто-то из бывших наших умудрился-таки уверить Белый дом, Госдепартамент и Конгресс в том, что Путин на самом деле блефует и включать серьёзную оборотку ни в какой ситуации не станет. Кто это был и с какого бодуна ему там везде, кроме, похоже, Пентагона, поверили — вопрос для будущих историков, которые примутся описывать первую треть XXI века. Если, конечно, таковые ещё будут, что при нынешнем развитии событий в отношениях между западным блоком и Россией вовсе не обязательно. Впрочем, на военных американских особой надежды тоже нет: они столько раз в заранее проигрышные для них войны вляпывались… Но тут будет то, что будет, вне зависимости от того, кто конкретно в этом будет виноват. На переломе эпох зависли, когда последняя сверхдержава вот-вот перестанет быть таковой!

Страшное это дело, когда у государства такого масштаба, как Соединённые Штаты, начинается климакс, пускай даже пока внутриполитический. Америка искрит на всю планету. Истерика за истерикой её политиков выливается то в ненужные никому (и меньше всего им самим) военные авантюры, то в дурные попытки с наскоку спровоцировать на драку кого-то из тех, в ком те видят конкурентов — вне зависимости от весовой категории… Точь в точь, как в доску пьяная, обкурившаяся и пожизненно ушибленная на всю голову деревенщина в придорожном салуне. Душа срочно требует мордобоя и подвигов, мозги не работают, а рефлексы те же, что и всегда. Что из такого сочетания факторов может получиться? Ничего хорошего в итоге и не получается. Впрочем, конец света ещё не настал? Ну, может и пронесёт…