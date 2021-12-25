Новый фирменный стиль американских президентов, бывших и действующих: всяко обзывать лидеров стран, которые слишком явно не находятся в их сфере влияния и с которыми Америка находится в открыто враждебном состоянии, но справиться то ли не может, то ли не рискует попробовать. То Байден убийцей Путина обозвал. То теперь Трамп точно так же — Си Цзинпиня. Интересно — это у них словарь такой бедный, или оба за голоса одних и тех же избирателей борются? И каких?! На каком уровне развития должен находиться человек, который, выбирая, голосовать ему за республиканца или демократа, всерьёз пытается понять, кто для его страны будет лучшим президентом на основании того, как кандидат русских или китайцев облаял?! Что называется, странные люди, индейцы…

Не исключено, впрочем, что это они просто от бессилия. Ну, хорошо тогда. Будем иметь в виду и зачтём в правильный для этого исторический момент. Тем более, что обзывай Путина или товарища Си, не обзывай, обоим от этого только смешно становится. Неудобно за Америку, конечно, но это от излишней интеллигентности и маминого воспитания. Не должны себя так на публике вести состоявшиеся взрослые (и даже глубоко пожилые) люди, претендующие на то, что они представляют какую-то особую, высшего сорта цивилизацию. Бомжи — сколько угодно. Хамы подзаборные — тем более. Бандиты с большой дороги или члены гангстерской шайки — да, конечно. Но политики первого ряда?! Фу, как нехорошо. А мы с них ещё 30 лет назад сдуру начали пример брать и многие их до сих пор копируют…

Впрочем, если уйти в сторону от темы и посмотреть, что собой представляют и эти люди, и их окружение, и та политика, которую они проводят в жизнь, впечатление складывается ещё более кислое. Такое ощущение, что они правят, правили и собираются править дальше, не приходя в сознание. Скажем, Байден поручил своим людям «предотвратить вторжение России на Украину за четыре недели». А почему именно так? Месяц сроку и что, можно нам уже туда вторгаться? Или наоборот? И что Путину делать, если в его планах никакого вторжения, о котором напропалую криком кричат украинцы, европейцы и американцы, нет? Ради того, чтобы подтвердить их опасения, его и в самом деле устраивать? А оно ему надо? Нашли, понимаешь, шоумена! С Зеленским, что ли, перепутали?

И, кстати, им же поставили вопрос, насчёт условий, которые Россия считает удовлетворительными с точки зрения своей безопасности? И даже сообщили, что ждать ответа до бесконечности, судить и рядить о форматах переговоров и вечно тянуть кота за я-ца, как это привык делать официальный Вашингтон, в Москве больше никто не собирается. И что если необходимых ей гарантий Москва от Соединённых Штатов не получит, то она ими себя обеспечит сама, теми методами и той ценой, которые для этого понадобятся. На это отреагировать никто в Вашингтоне не хочет? Зря. Что до того, кто в этом мире убийца, любой американский президент видит этого персонажа, смотрясь в зеркало по утрам. И ничего, весь мир к этому привык и даже никто особо им про то, кто они все такие, не напоминает. Наверное, всё-таки, зря…