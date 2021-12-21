{ 21 декабря 2021 }

Съемки фильма «Вызов» названы Прорывом года

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Сергей Новиков на Russian Creative Awards вручил Климу Шипенко главный приз в номинации «Прорыв года в сфере креативных индустрий». Стильная и яркая церемония прошла в «Зарядье», призами поощрили, к примеру, Тавриду. арт, ГЭС-2, общество «Знание» и даже Сколково.

И вот дискуссию вызвал именно «Вызов». Есть мнение, что награждать еще не вышедший фильм -преждевременно, как и праздновать, скажем, юбилей. Ведь есть риск завысить ожидания, а еще неизвестно же, как всё получится по итогу, и даже второй космической актерского таланта Юлии Пересильд, в теории, может не хватить.

Но мы считаем, что нужно просто четко заранее разграничить итоговый фильм (возможно, отличный, однако, вероятно, просто хороший) и сам факт съемочной миссии на борту МКС — несомненно, прорывной и исторический. В конце концов, когда Илон Маск плюнул в космос кабриолетом — миллионы его поклонников меньше всего были склонны следить за технической стороной полета и его содержанием.

Забавно, что именно они же первыми начнут истерию насмешек, если «Вызов» не станет шедевром. Впрочем, многие ее начнут, даже если и станет.

НЕВМИНКУЛЬТ


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