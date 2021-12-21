История с крестом на могиле похороненного в Татарстане, в Актаныше, русского — уроженца этого села, который местные жители без особых заморочек спилили, потому что крестов на своих кладбищах, в том числе общественных, на которых хоронят не только мусульман, но и представителей всех национальностей и вероисповеданий, тамошний мулла не одобряет, жители его в этом поддерживают, администрация как может покрывает, а правоохранители то ли им всем искренне сочувствуют, то ли просто с радикалами связываться не хотят, исключительно показательна. То есть в самом центре России вдруг проявился то ли кусочек салафитской Саудовской Аравии, то ли талибского Афганистана, то ли там просто местные живут по законам «Аль-Каиды» и «Исламского государства».

Чертовски интересная информация — и не только насчёт Актаныша и его ретивого муллы, но и насчёт Татарстана, как такового и того, является ли он частью Российской Федерации, или это давным давно самостоятельное государство, в котором правят бал на местах радикальные исламисты? Те самые, которых Рамзан Кадыров «шайтанами» называет и против которых ВКС России в Сирии воюют, чтоб не пришлось опять с ними внутри страны воевать. И, кстати, сколько таких мест, как Актаныш, в одном только Татарстане? И сколько их по всей остальной стране? Кто тамошних жителей духовно окормляет и превращает в тех, кем они, судя по Актанышу, стали — экстремистами? На чьи деньги этот банкет и что с этими людьми делать дальше?

Нет, формально все, кому ситуацию было положено осудить, её осудили. И духовные власти, и светские — на уровне Татарстана. Но, как могут, заметают под ковёр. Нехорошо же. Получается, что местное руководство и местный силовой блок то ли не контролируют ситуацию с радикалами на территории, где, по идее, должны знать всё и вся, то ли, что ещё хуже, внутренне им сочувствуют, то ли их для чего-то на будущее приберегают. У нас же не случайно до сих пор в стране президентов двое: один России, другой Татарстана. И Госсовет республики категорически против переименования этой должности — последней такой в стране. Распада её ждут, что ли, после того, как Путин с поста уйдёт? Их в качестве независимого государства тут же и Турция признает, и Запад. Тут-то такие люди, как в Актаныше, в рост и пойдут.

По Азербайджану, Казахстану и Средней Азии заметно, как это работает и понятно, к чему в самом скором времени приведёт. И это куда большая угроза для России, чем НАТО, американцы сами по себе или даже внутренние неурядицы с экономикой, криминалом, повальным бюджетным воровством, засильем бюрократии и прочими прелестями «нашего городка». Делать вид, что ничего особого в Актаныше не произошло, конечно, можно. Подумаешь, крест на могиле спилили? Только тут два выхода. Или тот мулла, который там народ так настроил, найдёт себе для жизни подходящую для его мироощущения страну. Саудовская Аравия или Афганистан ему и в самом деле отлично подойдут. Или, когда начнётся в стране новая Гражданская война, надо будет про Актаныш и другие такие же места не забыть.

Нехорошо так говорить про целый населённый пункт? Наверное. Но если про это сейчас не говорить, делая вид, что ничего особого не произошло, лишь бы о сложившейся ситуации все побыстрее забыли, значит так и будет она изнутри подгорать, пока не взорвётся — там или в другом месте, всё равно. Именно такие события — провозвестие крышки гроба, которая вполне может захлопнуться над той страной, в которой мы пока ещё живём. Не самой совершенной на земле, с жестокой и кровавой историей, но куда лучшим настоящим, чем оно могло бы быть. Но, впрочем, пускай начальство думает, отвлекшись на минуту от высоких материй, что ему с маленьким Актанышем делать, и что делать с очень и очень нехорошими сигналами, которые идут далеко не только из Татарстана. Это полностью его прерогатива, право и, кстати, прямая обязанность.