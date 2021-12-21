Старушка и мораль

Поговорим о теме мелкой, частной и на фоне политических и экономических бурь нашего времени даже ничтожной. О том, как в Екатеринбурге водитель и кондуктор вытолкнули из автобуса маршрута 012 бабушку с палочкой, которая их разозлила тем, что очень уж долго в салон поднималась. Ну, она себе осталась лежать на дороге, а автобус уехал. Решили вопрос с соблюдением графика следования по маршруту два эти мерзавца. Теперь их ищут, насчёт статьи об «оказании услуг не соответствующих…» — чему они там должны, эти их чёртовы услуги, соответствовать, речь идёт. Интересно, а почему не о злостном хулиганстве, которое повлекло угрозу жизни пострадавшей? Или бабушку не жалко, пускай доживает своё и нечего ей ездить на общественном транспорте, коли силы уже не те?

По убеждению автора, за то, что в Е-бурге произошло, те, кто с бабушкой расправился, должны быть не только выгнаны с работы с волчьими билетами, но и сесть. И получить не «условку», а настоящий срок — максимально возможный. Поскольку издевательства над стариками надо жёстко пресекать, как, кстати, и над детьми, которых сплошь и рядом из автобусов выкидывают и высаживают. То им денег на проезд не хватает, то сдачи у водителя с крупной купюры нет, то ещё что… Если эти орлы не имеют российского гражданства, то после отбытия назначенного им срока наказания они должны быть из страны депортированы с запретом на въезд. На сколько лет? Да, навсегда. Что до тех, кто их принимает на работу — владельцев транспортных компаний, которым все эти автобусы принадлежат…

Этих буратинок можно и нужно наказывать деньгами — и сильно. В том числе, в пользу потерпевших. Штрафной тариф в размере месячной выручки за инцидент, причём применять неукоснительно. В случае повторения ситуации — в двойном размере. В третий раз повторится — лишение лицензии, конфискация транспорта и передача бизнеса конкурентам. Без малейшего снисхождения к виновным. Жёстко? Да, нет. Автор бы за такое вообще пристреливал, да на это начальство не пойдёт. Оно у нас очень уж либеральное. И ведь, что характерно, не помогли бабушке подняться в салон два мужика, а вытолкнули… Чтоб с ними самими в старости только так и обращались! Кстати: у американцев для таких ситуаций в автобусах есть хорошая система: опускается подножка до земли, если старики садятся. И их ждут!!!

Автору вспоминается одна история, которую ему в Соединённых Штатах про одного мужика, владельца мебельного магазина их общие знакомые рассказали. Тот когда в Штаты из Союза приехал, в этот магазин пошёл на стажировку, продавцом. Вежливый был парень, из приличной семьи. И пришла к ним одна старушка, которая очень плохо говорила по-английски. Там это сплошь и рядом со стариками бывает. Ну, хозяин пытался понять, что она хочет, а потом она ему надоела — чего с ней время терять, он на неё и вызверился. Старушка жутко расстроилась, но парень-продавец, у которого своя такая же бабушка дома была, её успокоил и, как мог, с ней пообщался. Всё рассказал, что она не понимала, жестами объяснил. После чего она ушла домой думать, а хозяин разорался уже на него: видно же было, что она не клиент.

Вкатил он ему этот день работы без оплаты, клятвенно обещал, что в следующий раз вообще уволит к чёртовой матери… Он же босс? Имеет право. А к вечеру подъехал к магазину на длинном лимузине местный главный районный бандит с этой самой старушкой на заднем сиденье, в качестве пассажирки. Мама это его была. Старенькая мама, которую он из своей Италии только что перевёз и решила она непременно сама, как часто со старыми дамами и бывает, себе мебель подобрать. Мама, она и у крутого маффиози — мама. С ней спорить бесполезно. А тут он вернулся, она ему пожаловалась на грубого хозяина магазина и не забыла про мальчика-продавца рассказать, который к ней и её годам один только там уважение и проявил. Ну, и, понятно, сынок посадил её в машину и поехал разбираться…

Благо, ехать было особо недалеко: мама пошла в ближайший магазин, в нескольких кварталах — «блоках» от их дома. Окраина Квинса, итальянцев там полно живёт. Хозяину магазина очень повезло. Ему ничего не сделали, просто объяснили, что магазин больше не его, а его продавца, и все бумаги он подписал тут же, без глупостей. А то, мало ли что… Местные итальянцы ребята не слишком терпеливые, а свидетелей всё равно не будет. Марио Пьозо их мир в «Крёстном отце» достаточно точно описал. Продавец тоже не выкаблучивался. Не то, чтобы радовался случайно привалившей удаче, но и не стал кочевряжиться. Не та была ситуация. Есть случаи, когда не нужно испытывать судьбу. Сказали, что будет так, как сказали, значит, так и надо. А вот морали тут особой нет. Просто вести надо себя со старушками вежливо. Мало ли, что в жизни бывает…