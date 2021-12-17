В Польше местная пресса сообщила, что после распада России полякам наконец-то удастся возродить Речь Посполитую. Явно имея в виду то мощное государство, которым она стала после Унии, объединившей Польшу и Литву, а не слабого, косого и хромого на обе ноги ублюдка, жившего исключительно воспоминаниями о славном прошлом, разорённого своей собственной шляхтой и магнатами, ослабленного их сварами и противоречиями, но славившегося своей чванливостью на всю Европу, которым это государство стало к концу XVIII века, после чего его соседи успешно и поделили. И ведь не в последний раз! Помнится, в ХХ веке Польша опять бесславно закончила своё существование, и если бы Сталин её после войны восстановить не решил…

Ничего поляков не учит. И ведь они не одни такие: рядом с ними и Литва с Украиной есть. Вильнюсу, к примеру, было мало холодной войны с Россией и Белоруссией, так он решил на Пекине отоспаться, нарушив все красные линии, которые китайцы своим партнёрам по-поводу Тайваня прочертили. Киев не только собирается парад танковый на Красной площади в Москве проводить и его политики и военачальники сдуру анонсируют свои прогулки на танках по Арбату и Тверской, но и с Венгрией готов в неизбежно победоносной для Украины войне сцепиться. Насчёт того, что одной украинской дивизии хватит для того, чтобы всю венгерскую армию разгромить — это было сильное заявление. Интересно, в НАТО украинцы только с венграми воевать готовы, или ещё с кем?

Может, они, вместе с Польшей, ещё и Германию атакуют? Там добыча побольше будет. Поскольку надо же им перед войной с Россией на ком-то потренироваться… А с учётом того, что Киев и на Китае отоспался, что продемонстрировал в рамках яркой аферы с «Мотор Сичь»… Похоже, что пребывание во время оно в рамках одного государства в помянутой Речи Посполитой тяжело сказалось на психике руководства всех трёх перечисленных бывших её составных частей, спровоцировав у них наследственное заболевание, именуемое в просторечии «язык без костей» в особо тяжёлой форме. Причём там и в головах ничего нет и быть не может. По крайней мере, мозгов. У них там у всех кость. И в Киеве. И в Варшаве. И в Вильнюсе. Прости Г-ди недоумков. Тяжело ж больные на всю голову люди, а тоже — странами управляют…