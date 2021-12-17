Объединённые Арабские Эмираты на фоне начала разблокирования ими кризиса в отношениях с Катаром, Турцией и Ираном (при сохранении с последним старых разногласий по-поводу оккупированных полвека назад Тегераном островов Абу-Муса, Малый и Большой Томб, стратегически важных для обеспечения контроля над Ормузским проливом) и развития отношений ОАЭ с Китаем, против которых крайне резко возражают Соединённые Штаты, приняли решение выйти из соглашения с Вашингтоном по покупке самолётов F-35, вместо которых поставят на вооружение французские «Рафали». Правда, при общем сохранении ориентации на американский ВПК и демонстрации всех возможных реверансов в адрес администрации Байдена.

Кому бы в США, правда, эти восточные любезности помогли. Особенно с учётом того, что ту же Турцию американцы из программы создания F-35 вычеркнули, в отместку за закупку у России систем С-400. Можно поздравить Макрона: он хоть немного отыгрался перед надвигающимися выборами за потерю контракта на поставку подлодок Австралии и самолётов Швейцарии, отжатых у французов как раз американцами. На Ближнем Востоке за ситуацией у западных союзников следят, так что оглушительный провал Америки в Афганистане не остался незамеченным ни у кого, точно так же, как смена курса относительно Ирана. Гигантские контракты на поставки военной техники и вооружений в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ заключал Трамп? Трамп. Обязательства и гарантии он давал? Давал. Ну, пускай теперь Байден не обижается.

Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном и много чего много кому в регионе обещал. Байден туда пытается вернуться, причём заранее понятно, что с нынешним иранским президентом ему это на таких же условиях, как Обаме, не удастся. Раиси не Роухани, он куда более жёсток, да и опыт иранцы получили крайне неприятный: они теперь никому не верят и гарантий хотят, что их снова не кинут. Так и арабы тоже хотят понимать, что их, с их безопасностью, американцы, в случае чего, не кинут. Что до французов, китайцев и всех остальных крупных мировых игроков, они просто используют ситуацию в свою пользу там и тогда, где и когда это могут себе это позволить. Американцам в их отношениях с внешним миром не удалось главное: они не сохранили «воду лица», что на Ближнем Востоке крайне важно. Вот теперь и будут за это платить.