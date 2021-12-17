{ 17 декабря 2021 }

«Контейнер» сложили в «яблоко»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

До этого на платформе никакого российского контента не было. И выбор, вероятно, сделан правильный. В главной роли — Оксана Акиньшина, которая как актриса очень сильна. А сюжет — вполне в духе борющегося за женские права Запада. Героиня Саша — суррогатная мать. Она переезжает в дом богатой пары, для которой вынашивает ребёнка. Отсюда и название — её воспринимают как «биологический контейнер». Тем не менее, особняк хранит великие тайны, как и его жильцы. Как и сама суррогатная мать… Но до поры до времени секреты остаются нераскрытыми.

В целом же сервис Apple TV+ очень прибавил за последнее время. В нём недавно появились действительно отличные стриминговые работы. Например, израильский «Тегеран», южнокорейский «Доктор Брейн», «Мастер воздуха» Стивена Спилберга и Тома Хэнкса.

Что ж, с одной стороны всё это здорово. Увеличиваются ассортимент контента, а количество платформ растёт. С другой — на каждую нужна своя подписка. В этом смысле, проблема пиратства так и не решается. Лучшим выходом станет создание единой системы, которая позволит со значительными скидками приобретать подписку сразу на все сервисы. Есть и другой путь — своеобразная биржа, на которой сами пользователи смогут через виртуальных брокеров и договоры-оферты за небольшую плату предоставлять в аренду свои аккаунты и, соответственно, права на просмотр контента.

НЕВМИНКУЛЬТ


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